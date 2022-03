Control de rutas carece de respaldo

El proceder exprés del Gobierno de El Salvador (GOES) para suspender la concesión de las rutas 42 y 152 carece de respaldo legal e incluso es contradictorio con una reforma que la Asamblea Legislativa aprobó el domingo pasado, a petición del Ejecutivo.

La noche del sábado 12 de marzo, autoridades del Gobierno informaron sobre dos aspectos relacionados: primero la captura del empresario de buses, Catalino Miranda —cuya cooperativa de la cual es presidente tiene la concesión de las dos rutas — y en consecuencia la suspensión de la concesión del servicio de transporte público y la "intervención" por parte del Gobierno de los microbuses.

Sin embargo, el proceder del Ejecutivo en este caso es, incluso, contradictorio a lo que la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece respecto a estas situaciones.

Si bien, el Estado puede proceder a la suspensión de las concesiones de cualquier servicio público, la normativa define un procedimiento que puede a tomar varios días.

El domingo pasado, en una sesión plenaria extraordinaria, la Asamblea aprobó diversas reformas, una de ellas es a la Ley de Transporte, específicamente en lo relativo a las causales para suspender una concesión del servicio de transporte público de pasajeros.

Al artículo 119-G de la mencionada ley, los diputados acordaron agregar los siguientes dos incisos: "(...) Aquellas infracciones que se deriven por las alteraciones en las condiciones bajo las que fue otorgado el permiso o la concesión, para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros y el incremento de la tarifa autorizada por el Viceministerio de Transporte serán causales para el inicio del procedimiento sancionatorio que conduzca a la suspensión de la concesión. Que en razón de haber sido observado en flagrancia por los agentes señalados en el artículo 119-G de la presente ley, la resolución emitida no admitirá recurso en virtud de la comprobación del hecho por uno de los delegados por la ley. Ni los señalados en la Ley de Procedimientos Administrativos". El artículo 119-G desglosa el cuadro de multas aplicables por infracciones que cometa el transporte público.

La reforma que aprobó el oficialismo indica que el alza no autorizada al pasaje es causal para iniciar un procedimiento de suspensión, uno que hizo el Gobierno de manera exprés.

El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, se refirió a la situación ocasionada tras la suspensión y apropiación por parte del Gobierno de los microbuses de las rutas 152 y 42.

"No cumplió el contrato de la concesión. Las concesiones son claras y las concesiones dicen que hay ciertas cosas que no debes hacer, por ejemplo, si el tarifario de los buses están claros con el Gobierno, ellos no pueden estar cobrando más que lo que el tarifario dice y eso es lo que estaba haciendo, eso se comprobó en ese momento... Lo que aquí ha faltado en este país es la voluntad para cumplir la ley y han habido empresarios como el señor Catalino Miranda que han estado acostumbrados aquí a hacer lo que ellos quieran", dijo.

Él también hizo referencia al artículo 110 de la Constitución de la República, el mismo que utilizó el presidente Nayib Bukele para justificar el procedimiento en contra de Miranda y de las dos rutas.

"El Estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándolos directamente, por medio de las instituciones oficiales autónomas o de los municipios", dice el artículo 110 de la Constitución en uno de sus incisos.

Pese a esas justificaciones, abogados salvadoreños han calificado este procedimiento como arbitrario.

El presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), José Marinero, esbozó tres argumentos: primero, que el Gobierno no siguió ningún procedimiento; segundo que ya decidieron lo que ocurrirá si la parte afectada decide demandar; y tercero que "confiesan que el objetivo es dar el negocio a alguien más".

"La expropiación autoritaria de bienes en razón de inventos políticos, no tiene fundamento jurídico, tampoco puede justificarse bajo la premisa de interés público o beneficio social cuando el lucro será manejado de forma discrecional", tuiteó por su parte la abogada Marcela Galeas.