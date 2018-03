Controversia por la reducción de dietas

Lee también

En la última sesión plenaria de este mes, el alcalde municipal de Santa Rosa de Lima, La Unión, Jorge Rosales, presentó ante el concejo el borrador del presupuesto que la comuna pretende ejecutar para 2017.Uno de los rubros que durante el año pasado generaron controversia en la comuna es el monto de las dietas de los regidores y el sueldo del jefe municipal, pero en el presupuesto de 2017 estos van con reducciones importantes.La propuesta es que los regidores, el síndico y el alcalde se rebajen el monto de su dieta en $1,200, es decir que los regidores que actualmente tienen una asignación de $2,000 reciban $800, el síndico bajaría a $2,000 y el alcalde disminuiría su sueldo a $4,800.“Hay una necesidad de aumentarles los salarios a los empleados que menos ganan y que más trabajan, como los recolectores de basura, barrenderos, policías municipales y motoristas. Para eso tomé la decisión de hacer la propuesta”, explicó el alcalde Rosales.Dicha propuesta no ha generado mayor reacción entre los concejales de oposición, quienes no se explican por qué tal solicitud, cuando durante todo el período que llevan en la alcaldía nunca se les ha pagado lo que les corresponde en concepto de dieta, y consideran, por tanto, que han estado ejerciendo ad honorem.“Nos da igual porque a nosotros no se nos paga y no recibimos ningún salario, porque hasta el momento no nos han pagado nada en 20 meses, y nos da igual lo que el alcalde proponga porque no tenemos mayoría en el concejo y él puede aprobar casi todo con sus concejales”, dijo el regidor por el FMLN Melvin Canales.Además, recuerdan que ellos anteriormente hicieron una propuesta de reducirse la dieta a la mitad, pero los concejales del partido ARENA no apoyaron tal petición. Hace unas semanas el concejal del partido GANA Anastasio Benítez dijo que estaban de acuerdo con bajarse la dieta, pero que se les pagara lo adeudado.Ante esto, el jefe municipal indicó: “Si no hay apoyo, va a haber choque, porque yo solo tengo una palabra y ya me comprometí con los empleados y vamos a hacerles justicia a ellos”.