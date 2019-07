Convenio para visas de trabajo en EUA aún no ha sido firmado, aclara Gobierno

La firma del convenio para el programa de visas temporales de trabajo en Estados Unidos aún se encuentra en proceso, aclaró este miércoles el ministro de Trabajo Rolando Castro en una conferencia de prensa.

Foto de LA PRENSA/Frederick Meza, archivo

Indicó que por tanto aún no ha iniciado el proceso de reclutamiento y selección de personas. Esto se realizará hasta después de la firma del convenio. Por tanto, pidió a la población no dejarse sorprender por personas que estén ofreciendo visas de trabajo en Estados Unidos pues aún no hay ninguna persona autorizada para hacer la selección.

Este es el formulario que deben llenar las personas que aspiran a calificar para el futuro programa de visas en Estados Unidos. @prensagrafica pic.twitter.com/7qmFW4Az7D — LPGDepartamentos (@LPGDptos) July 24, 2019

Castro explicó que todavía están definiendo los criterios del perfil que se requerirá para aplicar al programa.

Añadió que la prioridad del Gobierno es crear primeramente oportunidades de empleo en El Salvador y generar empleo para migrantes retornados y por último para los que viajan a trabajar en el extranjero por la vía legal.

Aseguró que actualmente están recibiendo documentación para la bolsa de trabajo de la institución. Estima que a diario llegan entre 1,500 y 2,000 personas a las oficinas del Ministerio de Trabajo “pero no por el tema de visas”.

Fuentes oficiales confirmaron hace unas dos semanas que los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos mantenían conversaciones para establecer el referido programa. "Sí estamos pensando en qué manera podemos aumentar las oportunidades para que las personas trabajen de forma legal en Estados Unidos de una forma temporal. Eso estamos hablando con su nuevo gobierno", dijo la embajadora estadounidense Jean Manes.

En tanto, Castro había dicho que el tipo de visa sería H2A y podrían otorgarse entre 1,500 y 10,000.

Según el sitio oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) el programa H-2A es para trabajadores agricultores temporales.

Tras conocerse la noticia de la posible firma del convenio, cientos de personas han madrugado los últimos días para hacer fila en las oficinas departamentales del Ministerio de Trabajo en La Unión con el objetivo de inscribirse en el futuro programa.

Continúan largas filas de personas en las afueras de las oficinas del Ministerio de Trabajo en #LaUnión, quienes buscan aplicar al futuro programa de visas de trabajo en Estados Unidos anunciado por el Gobierno. @prensagrafica pic.twitter.com/q1gpZiWcl7 — LPGDepartamentos (@LPGDptos) July 24, 2019