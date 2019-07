Convenio para visas de trabajo temporales aún no está firmado

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó ayer que todavía no se ha firmado el convenio con la embajada de Estados Unidos para implementar el programa especial de visas H-2A para trabajos temporales y que, por lo tanto, no existe actualmente ningún proceso de reclutamiento y selección de personal.

El funcionario dijo que páginas de redes sociales ofrecen asesoría y en algunos casos cobran por el servicio. "Alertamos a la población en general a no dejarse sorprender por publicaciones falsas y además, nadie está autorizado a dar fichas ni mucho menos a buscar algún nivel de estímulo (económico) a cambio de esto", dijo Castro.

A raíz del anuncio del programa de visas temporales para trabajo, sobre todo en el área agrícola, cientos de personas abarrotaron esta semana las oficinas departamentales del Ministerio de Trabajo en los cuatro departamentos en la zona oriental del país.

Aunque Castro asegura que no tiene relación. "Están viniendo cantidades de aproximadamente 1,500, 2,000 personas diarias, pero no precisamente al tema de visa. Las filas que han sacado algunos medios no contempla el tema de visa, sí entre otras cosas. Viene la gente y dice: ‘Vengo y estoy haciendo fila acá porque necesito un empleo’", aseguró.

LA PRENSA GRÁFICA verificó ayer en las oficinas del ministerio en La Unión que todas las personas que hacían fila era para llenar el formulario de Reclutamiento y Selección Programa Visa H-2A.

A la espera

"Yo confío en que se haga este proyecto de visas y que el Gobierno de Estados Unidos lo permita, porque se ha visto que tienen buenas conversaciones con el presidente, y si se dan la mano pueden ayudar a la gente y esto sería una oportunidad para los de menos recursos", comentó Santos Javier Medrano, del cantón Los Ángeles, de Conchagua.

También en la oficina de San Salvador llegaron muchas personas buscando aplicar al programa de visas de trabajo para Estados Unidos. "Me parece muy bien, una oportunidad que el Gobierno está dando para todas las personas de escasos recursos y más que todo campesinos. Me di cuenta a través de las redes sociales. Nos dijeron que (viniéramos) solamente con el DUI y NIT", dijo Douglas Martínez, quien llegó desde Santa Ana junto con algunas familiares.

Mauricio Arce llegó desde San Pablo Tacachico para aplicar al programa. "Por las noticias me enteré", expresó y agregó que trabaja en la agricultura desde hace 20 años, por lo que espera poder ser tomado en cuenta para obtener una visa de trabajo.

El ministro de Trabajo reiteró que hasta que esté firmado el convenio, luego de definir el perfil que necesitarán, comenzarán con la fase de reclutamiento y selección. Mientras tanto, a las personas que llegan les presentan otras alternativas. "Sí estamos tomando nota de ellos, porque somos servidores públicos y debemos de atender a nuestro pueblo en la medida de sus necesidades, pero siéndole claros", afirmó.

Indicó que la política en materia laboral tiene tres componentes: primero, crear fuentes de empleo dentro del país; el segundo, garantizar empleo a los migrantes retornados y tercero, para quienes salgan del país a trabajar, que lo hagan de manera legal.