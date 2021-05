Convenio reformará Dirección de Intereses del Estado

Reformas a la Dirección de Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República (FGR) es lo que contempla el convenio firmado entre la institución fiscal y el Ministerio de Hacienda en la segunda fase del Plan Antievasión.

El documento firmado ayer le otorgará a la FGR una comisión monetaria que buscará reforzar el presupuesto de la dependencia fiscal. De acuerdo con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, por cada dólar que recuperen a través del mecanismo de coordinación van a entregarle un 10 % para el presupuesto.

Otra de las reformas a esa dirección de la Fiscalía es la que el Código Tributario en su artículo 270, literal "A", le faculta para nombrar fiscales ad honorem a los miembros de la administración tributaria y que Zelaya asegura que "por fin y de manera conjunta" podrán ejercer esas facultades: "Tendríamos una representación en la litigación de los delitos contra la hacienda pública en calidad de fiscales ad honorem, es algo que nunca se ha hecho en el país".

Asimismo, incrementarán al doble el número de peritos que la administración tributaria le confiere a Fiscalía (que hasta el momento son 20) para procesos judiciales en donde, según Zelaya, se necesita expertos en materia tributaria y financiera: "Se incrementarán los peritos, de manera gradual, y la disponibilidad para la litigación de casos haciéndolos llegar hasta 40 en un primer momento y podría ampliarse después".

Por su parte, Delgado agregó que con respecto al nombramiento de los fiscales especiales ad honorem buscan que trabajen para el Ministerio de Hacienda y que tengan las mismas facultades que los agentes auxiliares.

Aseguró que esto no tendrá un incremento de gastos porque está encaminado a ampliar las facultades del personal que tiene a disposición el Ministerio de Hacienda.

"Tendrán las mismas facultades, tanto en materia civil como en materia penal. La unidad de impuestos va a ser reformada y se va a encargar de la investigación de delitos en contra de la hacienda pública y continuarán con la labor que hasta el momento han realizado", enfatizó el fiscal general.

Aseguró que la Fiscalía está dispuesta a colaborar, en lo que sus facultades legales le permiten, en el combate en delitos en contra de la hacienda pública con un acuerdo que busca fortalecer las capacidades de ambas instituciones y los lineamientos por medio de capacitaciones y experiencia técnica. Con ello pretenden mejorar los procesos penales y la justificación documental de los casos en contra de la hacienda pública.

Plan Antievasión

El Plan Antievasión fue implementado en 2019 y le permite al Ministerio de Hacienda identificar y recuperar dinero a través de la presentación de avisos ante la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntos delitos al fisco, y otras acciones estratégicas.

La fase II del Plan Antievasión fue lanzada el pasado 27 de abril y se prevé que ayude a recuperar $450 millones. Este también contempla la firma de un convenio con el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría, para capacitar a los profesionales y poder procesar a aquellos que ejerzan prácticas ilegales.

En cuanto a los casos presentados a la FGR, Hacienda asegura que han llevado 87 avisos por presuntos delitos, con los cuales se ha identificado $71.2 millones. De estos Hacienda critica que solo cuatro han sido procesados y que esta información les fue confirmada por el nuevo fiscal.

Zelaya criticó que en la anterior administración de Raúl Melara los avisos no fueran ejecutados. Además indicó que a pesar de que el exfiscal señaló que estos no estaban "bien fundamentados", la Fiscalía no quiso especificar las inconsistencias.