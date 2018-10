Conviértete en un profesional de la cosmetología con acreditación internacional de Pivot Point

El sistema de Pivot Point es uno de los más importantes para la formación de un profesional de la belleza, considerado como el estándar de oro en la educación de cosmetología porque es un método interactivo de alta calidad, con enfoque científico que simplifica lo complejo y capacita a estudiantes y también a profesionales en los más altos estándares de la belleza.

Este sistema acredita a los profesionales de la cosmetología a escala internacional y en El Salvador puedes encontrar un espacio de educación por Pivot Point en la Escuela Técnica de Cosmetología que tiene 36 años formando expertos en la belleza y desde hace dos años recibió una acreditación por parte de Laboratorios Suizos, representante oficial de Pivot Point en El Salvador, con la cual se convirtió en una escuela internacional que forma estilistas con una metodología reconocida a en todo el mundo, tal como indica Noemí de Magaña, directora de la Escuela Técnica de Cosmetología.

La carrera completa con certificación consta de 4 ciclos y se divide en niveles.

El nivel 1 que comprende todos los temas de cosmetología y conocimientos teórico-prácticos esenciales, nivel 2A que forma al estudiante en estilismo, nivel 2B que trata sobre estilismo avanzado y el nivel 3 en el que los estudiantes aprenden sobre diseño, esculpido y creación individualizada.

Si te interesa convertirte en un profesional de la cosmetología con acreditación internacional de Pivot Point, la Escuela Técnica de Cosmetología pone a tu disposición sus cursos de nuevo ingreso nivel básico y niveles avanzados. “En el nivel básico nosotros enseñamos el rol de la belleza, todo lo que hay que saber para ser técnico en cosmetología, desde el lavado de cabello hasta lo que es piel (maquillaje y faciales)”, explica De Magaña.

El nivel básico tiene una duración de 6 meses y las clases se reciben de lunes a viernes en los siguientes horarios de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., también existe la posibilidad de recibir este curso los días sábado de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. con una duración de un año.

Además, en los niveles avanzados (nivel 2 y nivel 3) los profesionales de cosmetología se especializan en estilismo avanzado que les da el título de senior hairstyle y con el nivel 3 se convierten en diseñadores.

“En este nivel, ellos lo que hacen es diseñar, medir las proporciones tanto de cuerpo, cantidades de cabello, vestuario. Tenemos, entonces diseñadores de imagen: cabello y cuerpo”, expresa la directora de la Escuela Técnica de Cosmetología. Para recibir los niveles avanzados tienes que ser graduado en cosmetología.

Por otro lado, la Escuela Técnica de Cosmetología cuenta con una bolsa de trabajo para que sus estudiantes, luego de graduarse del técnico en cosmetología puedan incorporarse al mundo laboral.

“Tenemos bolsa de trabajo para ellos, después de que estudian. Tenemos alianzas con salas de belleza grandes que existen en el país, cadenas de salones y también tenemos una equivalencia para que puedan ir fuera de nuestras fronteras y tener su permiso de trabajo a nivel del mundo”, afirma De Magaña.

Puedes matricularte desde ya para recibir el nivel básico y convertirte en técnico en cosmetología, las clases para el horario de lunes a viernes comienzan el 1 de noviembre y las de sábado el 10 de noviembre.

Si ya eres un profesional de la belleza y quieres especializarte y acreditarte internacionalmente con Pivot Point, puedes reservar tu cupo desde ya para los niveles avanzados que comenzarán 1 de febrero del próximo año.

La Escuela Técnica de Cosmetología está ubicada en la Urbanización San Ernesto, pasaje San Carlos No. 161, San Salvador. Para más información comunícate a los teléfonos: 2260-2689 y 2275-3312 y en Facebook: Escuela Técnica de Cosmetología.