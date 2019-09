Cooperación de Unión Europea estuvo bloqueada por corrupción en época de Funes

El Salvador tuvo bloqueados los fondos de la Unión Europea (UE) debido al traslado de dinero de donaciones, créditos y cooperación durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes a la partida de "gastos reservados". Así de duro lo reconoce la directora para Latinoamérica y el Caribe de la Cooperación de la UE, Jolita Butkeviciene, en entrevista con LA PRENSA GRÁFICA.

"Estamos parados con los fondos financieros. No podemos apoyar a acciones que carecen de completamente de sentido común necesarios hoy día en El Salvador. Implicó que necesitaremos mucho más tiempo para que haya este cambio, cómo este presupuesto se evalúa. Llegará, quizás, la pérdida del fondo para El Salvador", sentenció la diplomática.

Butkeviciene revela mucho asombro cuando cuenta sobre cómo el desvío de fondos los tomó desprevenidos. "Fue increíble saber que con toda la rendición de cuentas no hemos identificado eso como un problema verdadero, que hay un espacio en donde podría salir el dinero sin… no quiero decir sin control, pero sin rendición de cuentas. Cuando preparamos cualquier desembolso hacemos una verificación previa. Y durante años, realmente ¡años!, no hemos identificado esto. Evidentemente existió. Nunca pensé que teníamos este riesgo cuando surgió el tema… ¡No lo podía creer! Yo tenía reportes nuestros, del Banco Mundial y de otras organizaciones con una reputación impecable que trabajaban con antiguos gobiernos de El Salvador… nunca lo vi. Fue un choque", sostiene.

El 12 de junio de 2018, LA PRENSA GRÁFICA publicó un reportaje sobre como $83.5 millones de los fondos de la cooperación y donaciones recibidas durante el gobierno de Funes fueron a parar a la cuenta de gastos reservados y, de ahí, para gastos privados del presidente y 31 personas más. La acusación denominada "Saqueo Público" incluye, en total, la apropiación de $351 millones.

"El día mismo cuando surgió este artículo en LA PRENSA, con esta acusación de la desviación de dinero de la Unión Europea para el uso personal de las más altas autoridades de El Salvador mandé a un equipo para buscar las respuestas. Con apoyo de la delegación hemos tenido acceso. ¿Y qué pasó? ¡Nada!", se lamenta Butkeviciene.

Por eso dice que los fondos comprometidos para El Salvador estaban bloqueados. De un proyecto para cuatro años por 140 millones de euros, alrededor de la mitad está sin ser desembolsado. De ahí surgió la petición al gobierno de firmar una carta compromiso de que se daría buen uso a la cooperación internacional.

"Es difícil con los salvadoreños, son siempre muy amables. Cuando tienes este diálogo crees que tu problema se resolvió. Pero cuando miras el hecho, no tenía nada para tocar. De parte del gobierno no tomaron ninguna medida. Y llegamos al punto del golpe, porque los pagos que hemos previsto para el gobierno de El Salvador no podemos avanzar porque no tenía seguridad", apunta la diplomática.

Es decir, durante el último año, en los últimos meses del gobierno de Salvador Sánchez Cerén, no hubo forma de que se firmara el compromiso.

"Necesitábamos progreso en la transparencia para poder seguir con nuestra cooperación de apoyo presupuestario", ahonda Pierre-Yves Baulain, ministro consejero en la Delegación de la UE y jefe de cooperación para El Salvador.

Baulain asegura que las cartas compromiso son algo relativamente comunes. Pero no el acto que sucedió el jueves. "La directora nunca tuvo que firmar una carta de compromiso sobre la transparencia del presupuesto con un presidente de la república como testigo de honor. Toda la comunidad internacional, los cooperantes, se han juntado a este esfuerzo de solicitar al gobierno, a las autoridades que se haga algo concreto sobre la transparencia del presupuesto", manifiesta .

"Yo pienso que esto que hizo el presidente (Nayib Bukele) no es típico. Es muy sui géneris en ese sentido", asegura Butkeviciene.