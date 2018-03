Coreas tomó el mando en Dragón

Lee también

El nacional Víctor Coreas dirigió su primera sesión de trabajo como nuevo técnico del Dragón, después de ser anunciado en el cargo en sustitución de Nelson Ancheta. El preparador nacional, que con anterioridad dirigió al Once Municipal en la Segunda División, realizó una sesión enfocada en el trabajo táctico en la cancha de Comacarán, en San Miguel, después de la derrota en el derbi migueleño ante el Águila.Coreas tuvo la oportunidad de conocer a la mayoría de los jugadores de su nuevo equipo y dejó entrever su entusiasmo por tomar las riendas de un equipo necesitado por obtener buenos resultados en el Clausura 2017.“Hay mucha motivación. Me siento agradecido con la junta directiva de Dragón, que me da la oportunidad. Ha sido un encuentro relámpago. De ayer a hoy estamos en la cancha”, explicó Coreas.“Esto es por la situación que vive el equipo. Lo maduramos con el cuerpo técnico y decidimos aceptar este reto, que no está fácil”, añadió.El técnico nacional aseguró que su objetivo principal al mando de los verdolaga es sacar lo más pronto posible a los mitológicos de la última casilla de la acumulada, en la que se encuentran por debajo de Chalatenango y el UES.“Estamos hablando de que hay 33 puntos en disputa y podemos salir de la incómoda posición en que estamos. Cualquier cosa puede pasar, pero no hay que comer ansias”, afirmó.