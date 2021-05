Corina Núñez, otra madre que busca en la escena criminal de Chalchuapa a su hijo desaparecido

Corina Núñez se trasladó desde Santa Ana a Chalchuapa en busca de información sobre su hijo, desaparecido desde el 17 de septiembre de 2017. Su esperanza, a pesar del largo tiempo transcurrido desde entonces, es que Francisco Arístides Rodriguez Núñez, quien tenía 28 años la última vez que supo de él, esté con vida. Sin embargo, es consciente de que tres años no es poco tiempo y, ante la noticia de que en Chalchuapa hay un cementerio clandestino del que están recuperando cadáveres, ha albergado una esperanza. A Corina le consuela pensar que si el cuerpo de su hijo apareciera, al menos podría darle cristiana sepultura, y para ella eso es mejor que no tener pistas de Francisco.

Contrario a quienes ven como macabro el hallazgo en Chalchuapa, donde al menos 12 cadáveres han sido encontrados, ella lo ve como una oportunidad para poner atención a las personas desaparecidas en El Salvador y de quienes nadie da respuestas.

Foto Jorge Carbajal

La escena a la que Corina y otras personas se han acercado buscando a sus familiares desaparecidos es la vivienda del expolicía Hugo Ernesto Osorio, a quien se acusa de un doble feminicidio y de colaborar con al menos 10 personas más, quienes presuntamente asesinaban y lanzaban los cuerpos de sus víctimas en una fosa cercana a dicha casa, o los enterraban en un terreno aledaño.

Lugar donde policía, Medicina Legal y Fiscalía realizan la búsqueda y recuperación de varios cadáveres. Foto Jorge Carbajal

"Quisiéramos saber sobre nuestros hijos desaparecidos. Damos gracias a Dios que está pasando eso, ya que uno llega a preguntar por los hijos y desde que nos ven, nos dicen 'ya viene otra vez'", explica Corina sobre el trato que ha recibido en la Policía Nacional Civil (PNC) cuando se ha acercado para pedir ayuda.

Su caso está en la delegación de Santa Ana. La señora, quien procreó a seis hijos incluyendo a Francisco Arístides, dice que de la PNC no ha recibido apoyo, y la respuesta que siempre obtiene es que "no hay nada nuevo". Igual le ha ocurrido en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Procuraduría General de la República.

Es por ello que esta madre preocupada confía en la magnitud del caso de Chalchuapa, para que se esclarezcan al menos algunos casos de desaparecidos. "Les pedimos a las autoridades que nos ayuden, somos varias madres afectadas; hoy que llegué ahí (a la zona de la fosa), habían siete familias que buscan a hijos, hijas; llegó una señora que fue mi vecina y que buscaba a una hija", agregó Corina.

Ella confía en que el caso de Chalchuapa le ayude a cerrar el ciclo de búsqueda de su hijo mayor, quien actualmente tendría 31 años de edad. "Esperamos en Dios que nos avisen pronto, para no seguir esperando. Hoy que llegué ahí me llenaron una ficha, me pidieron el DUI y esperamos que no se quede así", agregó. Su amor de madre le hace tener fe y quiere volver a ver a su hijo, pero dice que, si el cuerpo está en ese lugar, se conformará con darle un lugar para su descanso eterno.

"Les pedimos a las autoridades que nos ayuden, somos varias madres afectadas", dice Corina. Foto Jorge Carbajal

El papá de Francisco Arístides murió cuando sus hijos estaban pequeños, por lo que Corina sumió el rol de ambos, pero no se queja de ello. Sobre su hijo, dice que le gustaban las frutas y las verduras, que era delgado y de ojos claros, como su papá. A Francisco también le gustaba la música romántica y no tenía novia porque, según esta madre, a veces había trabajo y a veces no. El 17 de septiembre de 2017, a las 8:00 de la noche que desapareció, se supo que estaba tomando unas cervezas con unos vecinos, pero al llegar a preguntar a esas personas por Francisco, dijeron no saber nada. "Ellos vivían en la comunidad, pero luego se fueron, ya no viven ahí", dijo sobre las últimas personas con las que pudo haber estado su primogénito el día que desapareció.

Al igual que sus hermanos, el joven desaparecido trabajó como albañil. Corina dice que no tenía enemigos, tampoco tenía tatuajes ni pertenecía a ningún grupo contrario a la ley. "La gente se admira por lo que le pasó a él, ya que era calmado y no se metía con nadie", comenta.

