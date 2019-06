Cornejo: "Estamos perdiendo la batalla comunicacional"

La diputada Cristina Cornejo calificó como "el momento más difícil de la historia" la actualidad que vive el FMLN, partido que el 3 de febrero pasó a ser la tercera opción para la ciudadanía después de haber ganado las dos anteriores elecciones presidenciales.

Asegura que una serie de errores cometidos durante los últimos 10 años en los que se manejaron como gobierno, así como el no haberse adaptado a las nuevas tendencias de comunicación, las redes sociales, influyeron en el desencanto de la población, el cual dijo debe ser asumido con madurez en el interior del partido y realizar los cambios necesarios.

"Estamos perdiendo la batalla comunicacional porque no nos hemos preparado acorde a las nuevas exigencias. Se viene una nueva era digital y como partido tenemos que convertirnos y pasar a ella. Nos hemos quedado con métodos tradicionales", dijo.

Ante ello, según Cornejo, quien buscará en las próximas elecciones internas del 16 de junio el cargo de secretaria departamental por La Libertad, el FMLN debe encontrar los medios y las renovaciones que le permitan reconectar con su militancia, algo que no significa, dijo, solo hacer un cambio generacional, el cual por sí mismo no hará diferencia alguna en el interior del instituto político.

"No se trata de que el FMLN haga un cambio generacional solo por hacerlo o que llegue un joven por alguien ya con experiencia pero que no marque una diferencia. Se trata de hacer un cambio que marque diferencia", ejemplificó.

Según dijo, el papel que deberá jugar el nuevo secretario general del partido es trascendental, debido a que debe generar cambios que hagan resurgir al partido.

"El nuevo secretario general debe ser alguien conciliador, dialogante, de apertura y que genere confianza, pero que además implemente acciones concretas que nos demuestre de primas a primeras que los cambios se están generando en el FMLN", aseguró al tiempo que afirmó: "Para renacer es de suma importancia que en estas elecciones internas queden los mejores cuadros pero sobre todo convencidos de que las cosas tienen que cambiar".

Cornejo también es del pensar que a pesar de muchos aciertos tenidos a lo largo de los dos gobiernos de izquierda la ciudadanía percibió a los funcionarios muy lejos de las comunidades, siendo este uno de los puntos que posiblemente más pesó en la percepción de la población de cara a los últimos procesos electorales.

Correcciones

Además afirmó que el corregir la forma en la que como dirigencia se tomaron hacia el interior del partido debe ser una de las prioridades de los nuevos cuadros estructurales.

"Nos hemos equivocado muchísimo incluso en no haber tenido una verdadera consulta con las bases de cómo se han tomado las decisiones, de a quién nombramos para directiva, para diputados, alcaldes y consejo. Nos ha pasado factura porque con las personas que proponemos la ciudadanía no se siente representada", señaló la legisladora.

Eso sí, a pesar de que desde algunos sectores se ha calificado al FMLN como "un partido en situación precaria", como lo hizo Francisco Díaz Rodríguez, exfuncionario, o como "un partido muerto" como lo han señalado algunos exmiembros del instituto político, Cornejo dijo que lo único que se ha perdido es una batalla. De estar muerto, agrega, no serían objeto de ataques.

"El FMLN no está muerto porque si lo estuviera no fuera objeto de tantos ataques de nuevos contrincantes y nuestros adversarios políticos. Lo que hemos tenido es una batalla perdida, pero no la guerra", dijo.

También Cornejo asegura que en la actualidad la izquierda latinoamericana debe reencontrarse y ese debe ser el objetivo. Esto luego de que en muchas partes del mundo ha ganado gente denominada progresista: "Vemos los resultados en países como México, Costa Rica, Panamá, otros que han retrocedido, pero otros que han avanzado. Pero esto de la política es así, cambiante".