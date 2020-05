Coronavirus | Gobierno salvadoreño se prepara para segundo día de "cuarentena especial"

El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera dio a conocer ayer que, a partir de hoy. serán 1,000 autobuses los que brindarán servicio de transporte a trabajadores de salud y del MOP que realiza trabajos de mejoramiento de hospitales en todo el país luego de la suspensión del transporte público como medida establecida dentro de la "cuarentena especial" que inició ayer.

Según Herrera, los horarios para que el personal de salud pueda trasladarse será de 5 a 9 de la mañana y de 4 de la tarde a 8:30 de la noche, al tiempo que dijo que con el aumento se alcanzará un 20 % de la flota total de autobuses en el país.

El anuncio se da luego que ayer se divulgaran, por medio de redes sociales, algunas complicaciones vividas por enfermeras para transportarse a sus viviendas o a sus lugares de trabajo, sobretodo hacia el interior del país.

El ministro también dijo, en conferencia de prensa, que a pesar de la suspensión del transporte colectivo, los empresarios de ese sector se mostraron anuentes a prestar sus unidades a cambio de que el Gobierno corriera con gastos de combustible y pago de motoristas.

"Ellos saben que si no tomamos medidas en este momento, al final puede tener otras implicaciones. Después la gente no va a poder subirse al transporte público por la enfermedad y no por las restricciones que se tomen", aseguró.

Herrera mencionó que serán cerca de $800 mil los que se utilizarán para el pago de combustible y alimentación de motoristas de las unidades y dichos fondos forman parte de los fondos de emergencia, los cuales deben ser aprobados por la comisión de protección civil.

Plan logístico

Entre tanto, el viceministerio de Transporte, en conjunto con la Dirección General de Política y Planificación y la Dirección General de Transporte Terrestre han creado el "Plan Logístico de Movilización covid-19" con el que buscan "garantizar y apoyar la movilidad del personal de salud y personal de apoyo a la renovación/construcción de la red hospitalaria", según lo establece el documento.

En el plan se establecen rutas para los empleados de diversos hospitales como el San Juan de Dios (Santa Ana), Zacamil, Luis Edmundo Vásquez (Chalatenango), entre otros.

En total se realizarán 122 rutas para personal de salud y otras siete para la red covid-19 para cubrir el sistema de salud, según se conoció.