Coronavirus: Asamblea duda de perdonar impuestos por emergencia

Debido a las medidas que paulatinamente se han venido tomando para evitar focos infecciosos, varios sectores de la economía salvadoreña adelantaron que tendrán pérdidas. Los más afectados, según las estimaciones, son los micro y pequeños empresarios.

En ese sentido, los diputados dijeron que estudiarán medidas para intentar paliar los estragos que sufrirá el sector, sin embargo, dudan que una de esas sean la exención de impuestos.

"Tampoco, no hay que andar inventando. No hay escasez de nada, las importaciones están funcionando, las importaciones están funcionando normal, esto no es un problema de mercado, esto es un problema de una enfermedad que está afectando a nuestra población", afirmó el presidente de la Asamblea, Mario Ponce.

Al respecto, el FMLN presentó una propuesta para extender el plazo para pagar servicios básicos como agua, energía eléctrica, telefonía e internet, sin que esto signifique colocar un cobro extra. En lo planteado se establece la prohibición de que las empresas que suministran el servicio lo corten por faltas de pago.

Además, solicitan que se suspenda el plazo para el pago de tributos a Hacienda. Las medidas se enfocan en favorecer a micro y pequeñas empresas pero también podrían acceder a personas naturales.

Verificarán cuarentena

El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, dijo que la mandarán equipos institucionales a verificar que los empleados que fueron enviados a cumplir cuarentena domiciliar la estén cumpliendo; si comprueban lo contrario se les descontará el día del salario mensual.