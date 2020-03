Coronavirus: Cordón sanitario en Metapán no restringe el tránsito, aclara viceministro de Operaciones en Salud

Tras la detección de una persona contagiada con coronavirus en el municipio de Metapán, en el departamento de Santa Ana, el Gobierno instauró un “cordón sanitario” en las vías de acceso a la ciudad desde la noche del miércoles.

El Gobierno instauró un cordón sanitario en Metapán que no restringe el tránsito. Foto: cortesía

Sin embargo, el viceministro de Operaciones en Salud aclaró este jueves en la mañana, en una entrevista en el Noticiero Hechos AM, que “el hecho que se inicie un control sanitario no quiere decir que la población debe tener miedo a que se le vaya a restringir” la movilidad.

El viceministro de Operaciones en Salud Francisco Alabi fue entrevistado este jueves en la mañana en el Noticiero Hechos AM de Canal 12. Foto: cortesía/Secretaría de Prensa de la Presidencia

Es decir, que las entradas y salidas de Metapán están permitidas pero en los controles de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) se realizan chequeos médicos para detectar si personas tienen síntomas del virus.

“No existe una restricción como tal para que pueda haber tránsito, pero existen medidas de vigilancia estrecha para descartar casos (de coronavirus)”, dijo Alabi.

La PNC informó que los controles se encuentran “desde varios kilómetros previos a la entrada de la ciudad de Metapán” para “conocer con qué personas tuvo contacto el primer caso de coronavirus” en El Salvador.

En tanto, el alcalde de Metapán, José Rigoberto Pinto, anunció varias medidas que tendrán vigencia durante 48 horas “y posterior a lo que sea necesario”.

Los bancos fueron cerrados. No se permitirá la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas. Todos los negocios, el mercado y la alcaldía fueron cerrados, y se multarán a las personas que se les vea circulando con menores de edad en la calle. Además, se habilitará un albergue que se abastecerá solamente mediante personal de la alcaldía.

Pinto aseguró también que repartirán víveres para las familias que por su situación económica no los tienen disponibles durante la emergencia. “Rogamos la sinceridad para que los beneficiados sean de verdad personas necesitadas”, dijo el alcalde.

“Los que vendemos ropa en la calle no vendimos estos días y no pudimos comprar víveres para tener en casa y aquí encerrados sin ganar y (sin) ninguna entrada de alimento ni dinero no moriremos de la epidemia sino que de hambre”, comentó Sandra Gómez, una ciudadana afectada. Escríbame en mensaje privado, dirección, nombre y foto de su DUI para hacerle llegar víveres”, le respondió el alcalde, que ha recibido otras peticiones parecidas tras su anuncio en Facebook.

Además, la Alcaldía dijo que harán un despliegue para entregar mascarillas "por diferentes sectores" de Metapán. "Rogamos a la población ser consciente de la situación y no abusar de los recursos que se van a facilitar. Se dará prioridad a niños menores de 7 años y adulto mayor", indicó. El alcalde pidió ayuda al presidente Nayib Bukele para proporcionar víveres, mascarillas e insumos.

Este jueves también fue instaurado otro control sanitario en los accesos a la ciudad de San Miguel, en el que se chequea el estado de salud de los que entran o salen. Quienes tengan síntomas del COVID-19 no podrán entrar a la ciudad.