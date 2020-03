Coronavirus: “Este encierro masivo iniciará la epidemia”: La advertencia que hacen salvadoreños en cuarentena

Algunos viajeros consideran que la cuarentena es una medida acertada, pero mal ejecutada porque han mezclado a personas de alto riesgo con las que no presentan ningún síntoma. Yo estaba de acuerdo en cumplir con la cuarentena, pero no a que pusieran en riesgo mi salud.

Pregunté por los médicos, pero me dijeron que más tarde llegarían, que con ellos aclare mis dudas. Nos están mandado a todos, sin importar la procedencia, a cumplir la cuarentena, pero no nos han dicho a dónde. Nos están mezclando con gente que proviene de países de alto riesgo. Nos están tratando como ganado.

La muchedumbre y desorganización que hay desde que llegas al aeropuerto está generando el caos. Espero no nos quiten los celulares al llegar al lugar de cuarentena.

Hay niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. No te dan chance de nada. Los de migración me acaban de decir que ya va a pasar un médico, que me va a revisar, pero ya pasó una hora y hasta el momento no vi ninguno.

El médico nunca llegó y ahora nos están haciendo entrar al bus. Ya voy camino al lugar donde cumpliré el tiempo de aislamiento, son las 8:49 de la noche.

Atrás de mí va alguien que viene de España. A la par, un norteamericano. Con esta mezcolanza van a iniciar la epidemia, porque no hacen ningún control. No hubo autoridades que nos clasificaran.

Serán 30 días encerrada, recen por mí, por fa.

Son las 10:16 de la noche, ya pararon el autobús, hemos llegado. Afuera hay policías con arma, nos dijeron que si tratábamos de escapar estaríamos cometiendo un delito.

Hace calor. Las camas están pegaditas, eso de 1 metro de distancia entre personas para evitar riesgo de contagios "vale chonga" aquí.

Todo está oscuro, no me han dado cena. Me entregaron un kit personal, pero me salieron sandalias para niño. Y, al parecer, me quede sin cena. No alcanzó para todos.

Buenas noches, tratare de descansar.

5:45 de la mañana. Ya me bañé. Tanto hombres como mujeres hemos dormido separados. Yo busqué una cama aislada. Supuestamente a las 6:00 de la mañana traían el desayuno, pero nada. Quizá hubo algún retraso. Menos mal que en el aeropuerto me surtí de provisiones. Ya son las 9: 00 de la mañana y desayuno nada aún.

Son las 10:00 de la mañana y hasta el momento no hay chequeo médico. No hay horarios, menos organización, no podemos salir ni al jardín. No me han dado comida, solo galletas Chiky. Hay personas diabéticas que no comen desde ayer. Puedo observar que la gente habla entre sí, las señoras más que todo. Están desesperados, yo me he mantenido aislada.

Se supone que más tarde mi familia me traerá algo, cosas; quisiera algunos libros, para que mi mente se ocupe y mis pensamientos se tranquilicen. La verdad es que la vida de todos está expuesta en este lugar. Siento que me están castigando sin haber hecho nada malo, porque viaje a una zona sin riesgo. A una zona de alto riesgo jamás hubiera ido por el peligro que representa.

Pienso que es una medida apresurada, mal preparada, se están vulnerando todos los derechos humanos de los que estamos aquí. No se nos explicó nada en el aeropuerto, por eso estamos en contra de nuestra voluntad. Fuimos traídos como ganado prácticamente y aquí no hay ni siquiera comida.

Está bien filtrar el acceso de extranjeros. Yo estaba de acuerdo en cumplir con la cuarentena, pero no a que pusieran en riesgo mi salud. Pienso que, se debe individualizar cada caso, asignar cuarentena domiciliar a quien sea de muy bajo riesgo, cuarentena controlada, como en este lugar donde me encuentro, solo a personas de medio riesgo. Y, a las de muy alto riesgo, tenerlas separadas en otro refugio. Y que el lugar cuente con todas las condiciones mínimas para que se respeten los derechos humanos.

Si la comida no alcanza para todos es porque ni ellos saben cuanta gente hay aquí. No saben quiénes están enfermos, si hay diabéticos, hipertensos, entre otros, porque no hay un control médico. Esto no es una cuarentena. Es un encierro masivo sin control. Casi secuestro.

A las 10:54 de la mañana trajeron el desayuno, pero ya se acabó... otra vez sin comer.