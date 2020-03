Coronavirus: Fuerza Armada levanta cordón sanitario en Metapán; "esperamos las nuevas indicaciones"

Tras el anuncio del presidente Nayib Bukele, sobre el caso positivo del virus y que se trataba de un hombre proveniente de Italia, que había entrado por algún punto ciego de la zona fronteriza para instalarse en Metapán, las autoridades de gobierno anunciaron la implementación del cordón sanitario de 48 horas en el municipio, que vencieron ayer por la noche.

La Fuerza Armada llegó a la zona para levantar dicha restricción de movilidad.

El paso vehicular fue regulado en la carretera. FOTO CORTESÍA.

El alcalde de Metapán, Rigoberto Pinto, afirmó ayer que estaban a la expectativa por la finalización del tiempo de aislamiento del municipio, y a la espera además de las nuevas indicaciones de las autoridades del gobierno central y de salud pública. "Esperamos las nuevas indicaciones que darán las autoridades una vez finalizadas las 48 horas del cordón sanitario. Nuestros habitantes han cumplido con todas las medidas y únicamente han salido en la búsqueda de alimentos que ya han escaseado", dijo el jefe municipal.

De acuerdo con el alcalde los insumos como mascarillas, alcohol gel y alimentos comenzaron a escasear desde el jueves, por lo que ayer por la tarde esperaban la entrada de cuatro camiones con alimentos que abastecerían a un supermercado local y a su vez a la municipalidad que compró productos de la canasta básica, luego de solicitar a las autoridades competentes la autorización respectiva.

Se permitió el ingreso de los camiones, con la presencia únicamente de los conductores, que fueron acompañados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del ejército.

El alcalde informó que ayer por la tarde recibieron los productos alimenticios que la alcaldía compró para elaborar 5,000 canastas básicas que serán entregadas a partir de hoy a las familias más afectadas por la emergencia.

"Los paquetes contienen frijoles, arroz, azúcar, aceite, macarrones, harina, en fin alimentos básicos para que las familias puedan paliar un poco la situación, estos paquetes serán entregados casa por casa para evitar aglomeraciones, ya estamos trabajando en la logística para realizar la entrega", indicó Pinto.

Mientras tanto, según habitantes del municipio contactados a través de redes sociales, la situación en Metapán continuaba con la calma que se había vivido el primer día, con poca gente en las calles y personas que buscaban alimentos en los supermercados.

Una doctora que trabaja en el hospital Nacional Arturo Morales, donde se descubrió el caso positivo de COVID-19, residente en la ciudad de Santa Ana, dijo estar esperanzada en que hoy podría regresar a su casa, si se levanta el control sanitario.

"Yo me traje ropa para quedarme en el hospital porque sabía que ya no iba a poder salir, acá en el hospital ha estado tranquilo, no se han visto muchas emergencias, esperamos que se terminen las 48 horas del cordón sanitario para poder salir hacia nuestras casas, lo que nos han dicho que una vez levanten el retén de la carretera ya vamos a poder salir del municipio", sostuvo.

Al igual que ella, muchas personas están a la espera de que la medida sanitaria quede sin efecto y a la espera de las nuevas disposiciones de las autoridades, con la esperanza de no permanecer aislados por más tiempo.