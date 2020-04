Coronavirus: Gobierno de El Salvador advierte que continúan "retenciones" por violar cuarentena

Las “retenciones” contra quienes violan la cuarentena domiciliaria son legales, señaló esta mañana Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia, luego de que ayer la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) advirtió que la Asamblea Legislativa tiene que crear una ley que permita detener a las personas por ese motivo.

Argueta dijo que la Ley de Emergencia Nacional, aprobada por la Asamblea Legislativa el 14 de marzo pasado, da la atribución al Ministerio de Salud (MINSAL) para declarar cuarentena obligatoria a las personas tras examinarlas y determinar que son un potencial riesgo de contagio de covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Desde el 21 de marzo, el Gobierno impuso la prohibición nacional de salir de casa a los habitantes, salvo excepciones. Y todo el que incumpla la orden es detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) para llevarlo a un centro de aislamiento controlado durante 30 días, con el propósito de descartar que tenga covid-19.

Las retenciones de las personas que han violentado la cuarentena desde el pasado 3 de abril, es decir, desde la vigencia del Decreto 14 hasta el momento, ascienden a 644.



En la totalidad, desde la cuarentena decretada el 21 de marzo, la cifra se acerca a 1,400 retenciones. pic.twitter.com/FHWbN4692O — PNC El Salvador (@PNCSV) April 9, 2020

Sin embargo, la Sala advirtió ayer en una resolución de habeas corpus que para que las detenciones por violar la cuarentena sean legales la Asamblea Legislativa debe establecer, con apoyo del MINSAL, una ley que las regule. Los magistrados constitucionalistas dijeron que el estado de excepción que aprobó la Asamblea no permite esas detenciones.

“¿Por qué lo vamos a seguir haciendo? Porque vamos a cumplir la resolución de la Sala en la medida que señala que sí se puede, siempre y cuando, tenga asidero en la ley. La Sala lo que advierte es la Ley de Restricción de Garantías Constitucionales, (pero) nosotros hemos estado utilizando la Ley de Emergencia Nacional”, respondió Argueta.

El funcionario citó el numeral E del artículo 2 de la Ley de Emergencia Nacional, que faculta al MINSAL para indicar “cuarentena obligatoria” a toda persona sospechoso de tener coronavirus. También Argueta citó el artículo 136 del Código de Salud, que permite que el MINSAL aísle a personas expuestas a contagio de enfermedades “cuarentenables”.

Sala exhorta a la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Salud a coordinar esfuerzos, de acuerdo con sus propias competencias, a fin de contar de manera inmediata con una ley formal que regule las detenciones derivadas del incumplimiento de la cuarentena domiciliar. — Sala de lo Cnal. (@SalaCnalSV) April 8, 2020

“Primero, no son detenciones, es un traslado que la Policía va a hacer de toda aquella persona que no ande justificación. ¿Y quién determina si es sospechoso o no? En general todos somos sospechosos, nosotros somos sospechosos. Lo dice la OMS, lo dice el Ministerio de Salud, porque el virus ya estamos en fase dos, todos estamos expuestos”, expuso.

Hasta las 10 de la mañana de hoy, el Gobierno reporta que tiene detenidas a 1,361 personas que violaron la cuarentena, desde que entró en vigencia. Y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sostiene que ha recibido 90 denuncias por posibles detenciones arbitrarias.

“No podemos estar tranquilos jugando, vamos a ver, lo voy a decir con todo respeto, jugando a las demandas, jugando a que debo cumplir el estado de derecho, porque ojalá no vaya a pasar que un irresponsable llegue ante estos demandantes y contagie”, agregó Argueta.Gobierno advierte que continúan detenciones por violar cuarentena