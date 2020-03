Coronavirus: "Poco a poco llega la certeza de que aún faltan 29 días", el primer día de mi cuarentena en la Villa Olímpica

Es la una de la tarde y el almuerzo acaba de ser servido. El calor es insoportable en este lugar que alberga a 300-350 personas. No lo sabemos a ciencia cierta.

Lo dirige la Fuerza Armada. Soldados muy jóvenes mueven camarotes, entregan colchonetas, sirven comida y buscan agua para los que están en cuarentena, pero es escasa, bien escasa.

Foto: Claudia Ramírez

Un nuevo bus entra a la villa Olímpica, ubicada en Ayutuxtepeque. Nos dicen entre dientes que son de la frontera terrestre. Entran, llenan dos fichas con información al personal del Ministerio de Salud y luego son asignados a los cuartos.

Las mujeres están en cuartos con siete camarotes cada uno. Ayer (viernes) la ropa de cama no alcanzó ni para las mujeres. Ningún hombre tuvo. Hubo un kit de limpieza, poca agua y nada de información.

Aquí hay de todo un poco: gente que estaba trabajando fuera, que estudiaba, profesionales haciendo negocios, gente que regresaba de Estados Unidos, matrimonios que aceleraron su regreso de su luna de miel, papás, mamás, hijos. Familias que duermen separadas.

Foto: Claudia Ramírez

Ayer había algarabía. Las luces no se apagaron antes de las 2:00 a.m., porque todo era nuevo, incierto, lleno de incredulidad. Llamadas a la familia y comentarios entre pasillos, conociéndose o reconociéndose entre cuartos.

Ahora el panorama era diferente. La gente tenía la mirada perdida, habían muchos ojos llenos de lágrimas; poco a poco llega la certeza de que aún faltan 29 días. No hay mucho consuelo, cada quien trata de descifrar su historia.

Foto: Claudia Ramírez

La gente no tiene mucho que hacer aquí adentro. Todavía intentan explicarle a su familia dónde están y asimilar ellos mismos su propia condición. Algunos dan indicaciones por teléfono para que un familiar resguarde a sus hijos o a la mamá mayor de edad. Para que le traiga ropa porque toda la que tiene está sucia o para que algún amigo o familiar le ayude a pagar cuentas, a resolver líos legales, a resolver la vida allá afuera.

Foto: Claudia Ramírez

Además de la falta de información, también parece haber poco conocimiento sobre cómo manejar un resguardo en cuarentena. Aquí hay, revueltos, de Brasil, Colombia, México, Panamá, Estados Unidos, Alemania, España. Algunos solo habían estado 48 horas fuera cuando, en un abrir y cerrar de ojos, ya no podrían entran sin cuarentena.

"A mí desde ayer en la mañana no me toman la temperatura, no creo que esta sea la forma de evitar un contagio, casi que somos un foco", medice un salvadoreño que llegó ayer de Panamá y que estuvo fuera solo dos días.

La basura del desayuno se acumuló por varias horas pero personal de la unidad de Salud llamó con urgencia para que la removieran y evitar un foco.

Dejaron salir a la gente al contorno del edificio. Por la mañana estuvo prohibido. Hay comida, agua para ducharse y baños a medio andar. Los albergados ya están organizados por sector pidiendo lo que urge: agua para tomar, materiales para desinfectar, ropa de cama y cosas para los niños que están aquí, también revueltos, bajo cuarentena.

Foto: Claudia Ramírez

Todos hablan, dan su punto de vista, cuentan sus angustias pero no quieren foto ni sus nombres, porque allá afuera hay demasiada animadversión a las quejas, me dice. Suficiente tienen con lo que están librando a dentro.

Foto: Claudia Ramírez