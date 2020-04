Coronavirus: ¿Qué trámites necesita hacer El Salvador para repatriar a connacionales varados en otros países por la emergencia?

Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), indicó este lunes (06.04.2020) que El Salvador no puede hacer gestiones directas para repatriar a los connacionales que se encuentran varados en diferentes países por las medidas restrictivas de movilidad impuestas a causa de la pandemia del covid-19.

Anliker expuso que, antes de traerlos al territorio salvadoreño, el Gobierno debe asegurarse de las condiciones migratorias y de salud en que serán devueltos desde los países donde se encuentran atrapados, después de que diversos Gobiernos cerraran fronteras para contener la propagación del nuevo coronavirus.

"Recordemos que son salvadoreños que tenemos empatía obviamente con ellos porque son nuestro compatriotas, pero también hay que ver los dos lados de la moneda. Número uno: tenemos que estas conscientes de que esos protocolos con los demás países sean los adecuados. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos recibir miles y miles de personas infectadas. La infección es una realidad en la mayoría de los países donde están estas personas", expresó el presidente de CEPA.

Anliker apuntó que las autoridades salvadoreñas deben ser muy responsables en este tema para evitar que la situación se agrave a causa de la pandemia del covid-19. Dejó entrever que no tener las precauciones necesarias en este tema recargaría aún más el sistema de salud salvadoreño.

"Si nosotros vemos las noticias, esas personas están rodeadas de personas con contagios altísismos de covid-19. Entonces, nosotros tenemos que ser muy responsables también. Nosotros tenemos que ver qué protolocos los demás países van a tener hacia nosotros, así como nosotros los estamos teniendo con los demás países", expuso el funcionario.

Interpusieron amparo

Unos 200 salvadoreños que se encuentran varados en el exterior, incluyendo al alcalde de Santa Tecla, Roberto d'Aubuisson, presentaron un recurso de amparo la semana pasada ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para solicitar su reingreso a El Salvador.

El grupo de connacionales asegura en el documento que las medidas de restricción impuestas en El Salvador, para evitar el tránsito por la vías de entrada y salida al país, "carecen de fundamento constitucional".

Ampliaron que las disposiciones limitan "ilegítimamente el ejercicio del derecho de libertad de ingresar o salir del territorio reconocido en el artículo 5 de la Constitución de la República".

Los salvadoreños que enviaron el recurso se encuentran atrapados en Alemania, España, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Belice, México, Perú, Costa Rica, Ecuador y Guatemala.

Hay procesos logísticos

Anliker sostuvo que, para que ellos puedan regresar a El Salvador, también se debe gestionar autorizaciones que permitan repatriarlos sin que tengan problemas migratorios.

"Ellos pueden organizar lo que quieran, pero hay protocolos que seguir. Número uno: una aeronave no es como que hoy de la nada apareció. Hay permisos de espacios aéreos con Aeronáutica Civil de distintos países donde sobrevuela, para la que hay que sacar permisos también. Hay espacios aéreos que están completamente cerrados hoy por hoy. Entonces, es una cadena logística para que venga ese vuelo. Ahora bien, hay simpatía y empatía con esas personas. Hay que ver cómo lo van a manejar, qué proponen esos países", sostuvo e funcionario.

"Estos vuelo humanitarios que han estado saliendo, nosotros hemos sido muy responsables. Nosotros nos garantizamos de que esas personas no lleguen... a pesar de que van a países altamente contagiados, que lleguen completamente sanos. Entonces, nosotros no queremos que vayan a hacer esos vuelos de que digan: miren, ahí va gente enferma, gente sana, etc. Tenemos que ser muy responsables. Recordemos que es una emergencia. La gente, población, tiene que tener un poco de paciencia", manifestó.

El presidente de CEPA detalló, además, que dentro de esta logística también deben haber acuerdos "bilaterales" con las Cancillerías de otros países. Afirmó que en estos trámites CEPA ya no tiene jurisdicción para tomar acciones.

"Los vuelos humanitarios, en qué consisten los que por hoy estamos manejando. Son acuerdos bilaterales entre países, acuerdos entre Cancillerías. Ahí prácticamente no es que CEPA se involucre. CEPA lo que hace es darle la facilidad de que pueda aterrizar y la operación aérea, como a cualquier otra aeronave, las aeronaves de carga, etc", explicó Anliker.

El funcionario precisó que los vuelos humanitarios únicamente contemplan que viajen personas que han solicitado regresar a sus países de origen, luego de registrarse una determinada emergencia.

"Pero en la repatriación no vienen personas a El Salvador. El vuelo viene completamente vacío con los tripulantes obviamente, pero salen de aquí con estadounidenses, canadienses, europeos que van de aquí para sus países de orígenes. Ahora, yo siempre he dicho que esto es una emergencia. Si no fuera una emergencia, ya fuera una falta de planificación lo cual no lo es, sino que es una emergencia que nos agarró al mundo desprevenidos", concluyó.