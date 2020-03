Coronavirus: Ruta 133 reduce servicio por falta de usuarios

La ruta de buses 133 que hace su recorrido de Zacatecoluca (La Paz) hacia San Salvador y viceversa, redujo este jueves la cantidad de unidades prestando el servicio de transporte por la poca afluencia de pasajeros a raíz de la declaratoria de emergencia nacional y a las últimas medidas emitidas por el Gobierno por la pandemia del coronavirus.

Según confirmaron algunos trabajadores de la ruta y usuarios, algunos transportistas que cuentan con 10 unidades, por ejemplo, solo están poniendo a circular dos, dependiendo de la demanda que exista, que este jueves era mínima.

“Se ha anunciado que casi todas las empresas cerraran, las maquilas también, las personas que trabajan en estos lugares son nuestros usuarios pero ya no viajarán. De hecho, hoy ya no salió el bus de las 5 de la mañana”, dijo un motorista.

Agregó que la situación les preocupa, pues la suspensión definitiva del transporte les afectará en sus economías, pues en la mayoría tienes hijos y familia y dependen completamente de lo que ganan de motoristas y cobradores.

“Uno sabe las consecuencias de andar trabajando en los buses en este momento, pero necesitamos ganar. El Gobierno ha anunciado ayuda a los afectados por la situación del virus, pero a nosotros no nos han tomado en cuenta, no he oído que hablen del sector transporte”, agregó el trabajador.

En la terminal había pocos usuarios, los buses que hacían meta salían con los que hubiera aunque fueran tres o cuatro, y la esperanza decían los cobradores era que sobre la carretera lograran más pasajeros.

Un empresario que llegó al lugar manifestó que “está malo”, que a veces no logran recoger el dinero para el pago de los trabajadores o lo que queda es $10, pero que hasta ayer hacían el esfuerzo de que salgan sus unidades por las personas que todavía deben trasladarse y requieren del servicio del transporte colectivo.

Agregó que tienen prevista una reunión en la que estará todo el gremio de transportistas de Zacatecoluca para analizar las medidas a retomar, pero no confirmó cuándo, ya que dijo las declaratorias oficiales cada vez van cerrando la movilidad de la gente, y posiblemente también se vean obligados a guardar los buses, aclarando que el servicio continuará pero un tanto escalonado.

La mayoría de los puestos de ventas en la terminal estaban cerrados, la gente da optado por cumplir las recomendaciones, pero la incertidumbre no deja de afectar, indicaron.

“Yo trabajo en los buses, ella (la esposa) vende aquí (en la terminal), ella ya no viene porque lo prohibieron, y si yo me quedo sin trabajo quien nos va ayudar”, comentó otro trabajador de los autobuses.