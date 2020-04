Coronavirus en El Salvador | "El presidente es inteligente, muy audaz, pero no sabe de salud pública"

Ricardo Cea Rouanet, su esposa, sus tres hijos y las esposas de estos cumplen hoy 23 días de estar guardando cuarentena en un centro de contención, tras haber ingresado al país vía área luego de un viaje familiar.

Más allá de las denuncias ya conocidas y divulgadas en redes sociales desde los propios encuarentenados, el exdirector del Seguro Social hace valoraciones críticas desde su punto de vista como profesional en medicina.

Enumera las buenas medidas adoptadas en todo el páis, critica la implementación de estas, hace recomendaciones sobre lo que hay que mejorar, pero sobre todo, llama al Gobierno a escuchar.

¿Cómo ha sido su experiencia en cuarentena, desde un punto de vista médico? ¿Qué se ha hecho bien o mal? Qué se ha hecho mal?

Desde el primer momento en que nos llevaron al albergue de la Villa Olímpica, eso era todo un desastre. Nadie sabía qué hacer. Desgraciadamente, desde el principio se cometieron demasiados errores: nos ponían a todos juntos en un cuarto con cinco camarotes y en cada cuarto metían a 10 personas, sin preguntar más que el nombre, no preguntaban ni de dónde venía ni con quién había tenido contacto.

¿Tampoco les preguntaron si padecían enfermedades crónicas?

Respuesta Nada. Luego nos llevaban al comedor a todos juntos. Hacíamos una fila sin guardar ninguna distancia. No nos dieron mascarillas, porque no tenían. Era un desorden, no había ninguna medida de cuarentena real más que tenernos apartados a todos juntos para no contaminar a la población, sin pensar en que nosotros mismos nos podíamos contaminar.

¿Cuántas personas eran ese 13 de marzo y cuántas después de una semana?

Nosotros fuimos el segundo grupo que llegamos a la Villa y estuvimos allí solo cuatro días, y en ese tiempo nos llegamos a juntar quizás unas 300 personas. De allí, empezaron a llevarnos a otros lados. A nosotros nos trajeron para Apaneca, al Hotel Alicante, de noche. Nos tomaron datos, nos separaron en un cuarto por pareja y nos tomaron la temperatura. Afortunadamente, tres de los miembros de esta familia somos médicos; entonces, sin que nos dijeran nada, nosotros tomamos todas las precauciones para una cuarentena; no salíamos del cuarto ni nada. Nos tomaban temperatura día y noche y revisaban si teníamos algún síntoma.

¿En qué momento les tomaron la prueba del coronavirus?

Desde que vinimos las pedimos y nos dijeron que aquí no tenían ninguna noción de eso. Y ese es el principal problema que han tenido los albergues. Cada albergue está manejado por un médico y por un militar. Ese médico coordina que se nos tome la temperatura, la logística, pero si les preguntábamos por las pruebas nos decían que no tenían ni idea de eso, y así pasamos 10 días. Después solo nos hicieron la prueba a siete y no nos dijeron jamás cómo habíamos salido. Nos decían que no sabían el resultado, que ese se mandaba al SIBASI. Y ante mi insistencia, y porque sabían que soy médico y comencé a hacer presión, me dijeron que salió negativo, pero jamás me entregaron nada por escrito.

¿Solo siete exámenes?

No tomaron más exámenes, insistiendo nosotros. Y el problema es que aunque la gente aquí nos trata muy bien, es muy amable el personal médico joven, los enfermeros, por ejemplo, mi esposa es una persona con una enfermedad cardíaca de alto riesgo y también mi persona, ambos somos mayores de 70 años y estamos en tratamiento los dos por hipertensión y fue imposible conseguir medicinas, hasta que con una acción de presión hubo alguien que se ofreció comprarme la medicina y es así como hemos ido pasando.

Entonces, ¿estuvo con ustedes la señora que murió, que era diabética?

Sí. La señora que murió en el Saldaña era una persona diabética que tenía tratamiento con insulina, y todo personal médico sabe que el tratamiento con insulina require de una cadena de frío y aquí no la tenía. Tampoco tenía una dieta especial, así que se descompensó y de noche la vinieron a traer para llevarla al Saldaña.El esposo, que estaba con ella, le hablaba todos los días y ella le decía que no la atendían, que aunque llamaba a alguien para que la atendieran no la atendían, hasta que un día al hijo le avisaron de una funeraria que la señora había muerto.

¿Cuál es el mayor problema que considera hay en los albergues?

Que las personas exigimos y exigimos que nos hicieran pruebas y nunca se hicieron. Ya vinieron ayer, y habían venido el domingo también, pero nadie sabe los resultados. Entonces, el problema son dos cosas principalmente: primero, la falta de comunicación entre los centros de contención y las autoridades centrales, porque porque un día viene una persona y da una indicación, otro día viene otra persona y da otra indicación. Un desorden; y lo segundo, si de los 46 casos confirmados, 39 han salido de un centro de contención, ¿cómo es posible que hayan esperado tanto o no se estén haciendo a todos las pruebas de covid-19?

¿No están escuchando las sugerencias las autoridades?

Como médico, pienso que quien debería estar tomando las decisiones a nivel central es un comité multidisciplinario de médicos, ellos saben cómo manejar una situación de este tipo; pero sabiendo que es una situación de emergencia sanitaria, la están manejando como si se tratara de una situación política. No aceptan ninguna sugerencia. El Colegio Médico ha insistido, los infectólogos han insistido en cómo debe ser una cuarentena, cuánto tiempo debe durar, en el riesgo de las personas que vienen a tomar las muestras sin equipo adecuado, están arriesgando hasta al personal médico. Pero no hay quien escuche, porque piensan que todo el que opina lo hace para atacar al Gobierno.

¿No es el gabinete ampliado de salud el idóneo para estara cargo de esta crisis?

No están permitiendo que participe el gremio médico, varios epidemiólogos se han pronunciado diciendo que no se está cumpliendo bien la cuarentena, que no debe ser tanto tiempo, que debe haber un aislamiento completo de los casos confirmados, que no deben estar juntos sospechosos con confirmados. Y perdone lo que le voy a decir, pero: ¿qué sabe una señora que está en el Gabinete y que es la que manda, de salud pública? Nada, habla como si fuera experta.

Pero no escucha el presidente.

El presidente ha actuado rápido. Las medidas que ha adoptado han sido correctas, por eso se ha retrasado la aparición de los pacientes, aunque creemos que hay más de los que han dicho, porque colegas médicos en el Saldaña me han informado que han ingresado personas confirmadas por coronavirus, pero que no aparecen en los datos que ha dado el Gobierno. Entonces, el problema de todo esto es que la gente no cumple indicaciones porque no cree. Se arriesga porque tiene necesidad. Busca una solución y no la encuentra. Hace preguntas y nadie le responde. Y de todos aquellos que las hacen se piensa que están en contra del Gobierno. Yo le pido al presidente que atienda. Sabemos que es inteligente, que es un político muy audaz, muy millenial, pero que reconozca que no sabe de salud pública. El error más grande de una persona que tiene la responsabilidad de todo un país es no reconocer que no lo sabe todo. Tiene que recurrir a quien sí sabe para evitar desgracias que lamentar.