Coronavirus en El Salvador: Restringen compras de alimentos a DUI y lugar de residencia

El presidente de la república, Nayib Bukele, anunció ayer nuevas restricciones para la cuarentena domiciliar obligatoria, entre ellas la limitación a poder realizar compras en supermercados según el último número del Documento Único de Identidad (DUI), así como también la prohibición de pasar de municipio a municipio.

El anuncio lo realizó durante la cadena de radio y televisión dada ayer en la que también hizo un llamado a la población a cumplir con las medidas adoptadas para poder bajar la curva de contagios, la cual ha ido en ascenso en los últimos días hasta sumar 587 casos confirmados en el país, hasta el cierre de esta nota.

"Habrá restricciones para endurecer la cuarentena y se haga como se debe hacer. Yo creo que no hay ningún presidente del mundo que quiera tener encerrada a su gente en su casa. Quedase en casa es la medida más eficaz", dijo.

"A menos que tenga una justificación y pueda demostrarla podrá pasar de un municipio a otro", añadió.

Además, Bukele anunció que algunos rubros de empresas que habían sido habilitadas para su funcionamiento durante la cuarentena serán cerrados de manera temporal a la espera de poder contener el número de contagios.

"Los restaurantes deberán estar cerrados incluso en su modalidad para llevar, podrán operar solo a domicilio. Los únicos que podrán estar abiertos serán los bancos, supermercados y farmacias. En todos los municipios hay bancos, supermercados y farmacias", dijo .

Bukele también manifestó que será hoy cuando se dé a conocer la calendarización en la que la población podrá realizar compras en supermercados, según el número de DUI, dado que las nuevas regulaciones de la cuarentena serán publicadas este día en el Diario Oficial.

"El jueves inicia la cuarentena especial con todas las reglas puestas en la ley más el decreto 22 que es el reglamento de la ley", dijo el presidente en referencia a la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por covid-19, la cual fue aprobada por la Asamblea Legislativa en la madrugada de ayer.

La cuarentena especial, según el mandatario, se da debido a que "no hemos estado respetando la cuarentena. No se si me siento decepcionado o frustrado de que la gente salvadoreña no esté cuidando de su vida y de la de su familia".

El presidente también dio a conocer que la reapertura de la economía dependerá del cumplimiento de la cuarentena especial de parte de la población, a la que lanzó algunas críticas, luego que establecimientos que no estaban facultados para operar abrieran al público, al tiempo que añadió que habrá sanciones para los que no cumplan con las disposiciones establecidas, entre ellas el ser trasladado a centros de contención, tal como lo faculta la ley de cuarentena.

"Si todos no encerramos y cumplimos la cuarentena vamos a contener el contagio y vamos a aplanar la curva, si lo logramos, dentro de 15 días vamos a comenzar a reactivar gradualmente ciertos rubros. Si no, vamos a endurecer todo, depende de cada uno", indicó

Diálogo

Bukele también señaló que aunque existe un acuerdo con la empresa privada para comenzar, de manera paulatina, la reactivación económica, alcanzar acuerdos significó reuniones tensas, e incluso acaloradas, con el presidente de la ANEP, Luis Cardenal.

"Con el presidente de la ANEP (Luis Cardenal) tuvimos discusiones tensas e incluso acaloradas en las que nos llegamos a alzarnos la voz. Pero he de reconocer que ambos queríamos lo mejor para nuestro país, así como también él lo reconoció recientemente", dijo.