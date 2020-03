Coronavirus en El Salvador: atrasos y disconformidad por retenes en carreteras

Con tres horas de retraso llegan a trabajar algunos empleados que se trasladan desde el interior del país al Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). Esto se debe, según Julio Hernández, por las nuevas regulaciones en el transporte colectivo para evitar el contagio de la COVID-19.

Julio, quien trabaja como seguridad en un centro comercial, dice que los retenes verifican que los buses lleven la mitad de los pasajeros. "No digo que no revisen si cumplen con esas normas, pero que aparten al bus que tenga problemas y que dejen en las colas a los que sí lo hacen", dijo.

En cambio, Omar Gutiérrez, mesero, considera que no solo los retenes son el atraso. También el no poder abordar las unidades; sobre todo, porque cada vez se tardan más en circular.

"El bus que pasó primero no me dejó subir y eso que iba vacío. No conté cuántos pasajeros llevaba, pero por uno más de la mitad no creo que hubiera gran problema", justificó el trabajador, mientras aceleraba el paso tras llegar tres horas tarde a su trabajo sin saber si le iban a descontar.

La historia de Omar y Julio, de acuerdo con el motorista Daniel, de la ruta 42-B, se repite a diario en San Salvador; pues, los usuarios no obedecen las indicaciones de los motoristas. Según Daniel, esto sucede por el temor a perder el trabajo por llegar "un par de minutos" tarde.

"Ahí cuando hay retenes a uno lo paran y le 'jalan la oreja' las autoridades. Lo peor es que ya nos dijeron que nosotros tenemos que poner el orden, y a veces la gente no hace caso", confesó Daniel.

El ministro de Defensa, René Merino Monroy, explicó que debe haber un asiento vacío entre cada pasajero, de lo contrario, procederán "a poner fuera de circulación la unidad". "Intentan a ver si la autoridad se los permite, pero nosotros no lo estamos haciendo para incomodar a nadie, sino evitar un contagio", concluyó.