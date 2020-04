Coronavirus en El Salvador: exigirán óptimas condiciones para personal de salud

Que el personal médico destacado en tareas de atención de la pandemia por el COVID-19 tenga las condiciones óptimas que permitan disminuir la posibilidad de contagiarse de la enfermedad es una de las exigencias que los diputados de la Asamblea Legislativa al Gobierno de El Salvador (GOES).

Para que la cumpla, los legisladores piden que se incluya la disposición en el contenido de la ley de emergencia que se debe aprobar a más tardar hoy.

En ese sentido, la comisión política de la Asamblea se reunió con representantes del Gobierno para intercambiar posturas sobre el sentido que debe tener la normativa que está por aprobarse.

El secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, dijo al salir de la reunión que el Gobierno presentará una contrapropuesta que retome los insumos dados por los diputados.

"Vamos a ir a armar una propuesta en donde podamos encontrar el consenso con ellos... Nosotros vamos a ir a evaluar, lo que hemos recibido son insumos para ir a ver en qué pegan... Hemos platicado en buenos términos y vamos a sacar la mejor propuesta que le convenga al país", dijo el secretario privado.

El funcionario añadió que dentro de los insumos que recibieron está el de darle una vigencia por 30 días. Aseguró que tienen coincidencias en cuanto al manejo que debe hacerse de los centros de contención que hay a nivel nacional.

En uno de los puntos que todavía no se ponían de acuerdo está el de si continuar llevando a los albergues a quienes violen la cuarentena domiciliar.

"Lo que hemos dicho es que se debe cumplir con lo que dice la Sala de lo Constitucional, ha dicho que no se pueden capturar, no se puede exhibir personas, que hay que respetar los derechos de todos... Todavía no hemos llegado a esa parte", dijo el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, al salir de la reunión.

Debido a que hoy a la medianoche vence la vigencia de la ley de emergencia, los diputados tienen poco tiempo para lograr un acuerdo.

Al respecto, la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, aseguró que lograrán un acuerdo que permita prolongar por un tiempo más la declaratoria de emergencia ante la pandemia del COVID-19.

Al cierre de esta nota, el Gobierno todavía no presentaba la contrapropuesta.