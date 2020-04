Coronavirus en El Salvador: la incertidumbre de recibir los $300

Muchos están desinformados sobre el proceso para obtener el bono que el Gobierno prometió a 1.4 millones de hogares salvadoreños para encarar la emergencia por la COVID-19.

José llegó a las 6:30 de la mañana a un banco en un centro comercial sobre el bulevar Los Héroes, en San Salvador. Despertó temprano para trasladarse desde San Pedro Perulapán, en Cuscatlán, pero no fue suficiente: no fue el primero de la fila ni pudo retirar el subsidio de $300 que le ofreció el gobierno por la emergencia del coronavirus.

Es el segundo día consecutivo que José García, un auxiliar de albañil desempleado, intenta obtener el dinero. Le cuenta a quien se para con él que ya esperó todo el lunes en una sucursal del mismo banco en Soyapango, donde le dijeron que no podían entregarle el subsidio porque no tiene cuenta bancaria. Lo enviaron a la sede donde está este martes, pero nada.

Esta vez salió de nuevo del banco sin el dinero y decidió sentarse a meditar qué hacer. Son las 10 de la mañana y solo sabe que la cajera le recomendó llamar al CENADE o visitar la web habilitada por el Gobierno para reclamar el bono, pero no le contestan la línea telefónica. "Y yo a las redes sociales no le entiendo", remata.

José ya perdió dos días en búsqueda del dinero. Ahora la cajera le aclaró que el banco regresó el dinero al Gobierno porque no tiene cuenta bancaria. Una explicación que no entiende, debido a que el Gobierno aseguró que todos pueden cobrar el subsidio con solo presentar el Documento Único de Identidad (DUI).

"Venía con la mayor esperanza de recibir mi bono. Iba a pagar mi recibo de luz y ya mi niña me estaba pidiendo un par de zapatos porque no tiene", dice, a la vez que muestra en su celular un mensaje del sitio oficial del Gobierno donde se lee que sí es beneficiario del subsidio. Tenía que recogerlo el domingo, pero todo estaba cerrado. Por eso intenté lunes y martes, sin éxito", dice José.

A su alrededor, la gente camina rumbo a las sucursales bancarias. La mayoría busca reclamar sus subsidios, pero también se hacen eco de rumores.

-Una prima mía investigó y dice que en estas sucursales lo están dando, asegura una mujer de unos 30 años, quien hace fila afuera de un banco con su teléfono celular en la mano.

-Pero dicen que no en todas, responde un hombre que no pareciera conocerla.

Este martes las sucursales bancarias de la capital estaban llenas, sobrepasan el máximo de 50 personas que permiten aglomeradas las autoridades sanitarias ante el riesgo de la COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus que se originó en China a finales de 2019 y que ayer causó la primera muerte en El Salvador.

Los usuarios ahora son menos que el lunes anterior, cuando la población se volcó a las sedes nacionales del Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios (CENADE) para exigir ser beneficiario, como lo sugirió el presidente Nayib Bukele. El Gobierno asumió como error esa recomendación que provocó terminar, temporalmente, con la cuarentena domiciliar.

Lo único que parece no cambiar del lunes es la escasa información. Por eso José llama a sus familiares para que introduzcan sus datos en la web del CENADE y busca consejos en su alrededor, algunos poco alentadores: "Dicen que si no reclamás esos $300 en 15 días, ya no lo vas a poder hacer. Qué sistema más basura ese que eligieron, va", le responde un vendedor de dulces.

José recibe la llamada de su esposa: ya le ingresaron los datos en el sistema. Así decide que es momento de regresar a casa a esperar que lo llamen para los siguientes pasos. Pero la incertidumbre no desaparece: camina un par de metros y se encuentra con un hombre que le dice que puede ir al CENADE de San Salvador. Y se decide, porque necesita los $300.