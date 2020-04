Coronavirus en El Salvador: reportan déficit de $ 400,000 en cuotas alimenticias por cuarentena

Entre el 14 de marzo y el 18 de abril de este año, la Procuraduría General de la República (PGR) captó $400,000 menos que en el mismo período del año pasado en concepto de pago de cuotas alimenticias.

La disminución tiene su origen, sin duda, en la cuarentena domiciliar obligatoria que fue decretada por el Gobierno en el marco de la emergencia nacional por el covid-19, anotó la titular de la PGR, Miriam Geraldine Aldana.

La funcionaria explicó, sin embargo, que en este momento aún es imposible saber con certeza si las razones específicas obedecen a que las personas obligadas a cancelar estas cuotas prefirieron no salir de sus casas a cumplir con el pago, o si han sufrido suspensiones temporales de sus contratos, o hasta despidos definitivos.

"No podemos negar que va a haber una afectación económica y que esto (la cuarentena domiciliar obligatoria por covid-19) puede tener una incidencia fuerte, por eso se tomará en cuenta la recomendación que el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha dado a todos los países en el mundo: que hay que colocar en primera línea a los grupos que resulten ser los más vulnerables, y colocó a las mujeres en esa condición", manifestó Aldana, quien destacó que son 25,330 hombres los que están obligados a cumplir en El Salvador con el pago de cuotas alimenticias versus 672 mujeres.

Dado que son las madres las más afectadas con la reducción en la captación de las cuotas de manutención para sus hijos, que muchas veces es su único ingreso monetario, la procuradora general de la república hizo un llamado a todas las instituciones gubernamentales a cargo de diseñar las estrategias de apoyo económico a las familias durante la pandemia por el coronavirus SARS-Cov-2.

"Habrá que generar una línea determinada de atención para quienes por cualquier razón, como suspensiones de contratos laborales, pérdida de trabajo, o porque no pueden abrir sus pequeñas empresas o hacer sus ventas ambulantes, puedan estar generando algún problema de incumplimiento del pago de la manutención en favor de la niñez y de la adolescencia", señaló.

En la actualidad, la Procuraduría General ha modernizado el sistema de pago de cuotas alimenticias con el apoyo de los Bancos de Fomento Agropecuario (BFA) y Agrícola, en el sentido de que ya no es necesario que los demandados lleven el comprobante del depósito bancario hasta cualquiera de las 17 procuradurías auxiliares en todo el país, sino que basta con que envíen una fotografía de esa nota de abono por medio de correo electrónico.

SANCIONES

Quienes incumplen el pago sin justificación son reportados ante la Fiscalía General de la República (FGR), que es la entidad encargada de sancionar la falta bajo el delito de omisión de deberes.

Las consecuencias son administrativas: la Fiscalía aplica el Código de Familia, que establece que los infractores no podrán hacer refrendas de las tarjetas de circulación de sus vehículos, no podrán contraer créditos y tampoco podrán salir del país, entre otras cuestiones.

"Lo primero que hacemos es verificar opciones de pago. Si los ingresos se redujeron, podría haber una reconsideración de la cuota, una reducción de la cuota, porque los niños comen todos los días. Nadie se queda de brazos cruzados y dice: ‘Como no tengo trabajo, me quedo sin comer hasta morir’. Los salvadoreños sabemos reponernos a una eventualidad, somos muy creativos y siempre buscamos una alternativa. Pero, si no vemos voluntad de buscar una solución ni ninguna otra opción, como por ejemplo pagar en cuotas, nos vemos en la obligación de notificar el caso en la Fiscalía", advirtió Aldana.