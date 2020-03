Coronavirus en El Salvador: se entrampa prórroga de 30 días a régimen de excepción

Sin acuerdo para prorrogar por 30 días más la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia COVID-19 terminó ayer la sesión plenaria.

De hecho, el tema ni se discutió en el seno de la comisión política, instancia encargada de dar luz verde a un dictamen para que el pleno lo considere.

La petición del Gobierno es que se amplíe por 30 días más la vigencia del decreto que suspende los derechos de libre tránsito, de manifestación pacífica y el derecho a no ser obligado a cambiarse de domicilio. El actual decreto pierde vigencia mañana, domingo 29 de marzo.

De aprobarse la propuesta presentada por el Ejecutivo, la ampliación continuará vigente desde el 30 de marzo hasta el 26 de abril. Si no se aprueba la prórroga, justifica el Gobierno, las medidas preventivas como la de la cuarentena domiciliar obligatoria no se podrían mantener por más tiempo porque no habría sustento jurídico que las respalde.

En una sesión de trabajo que ocurrió el jueves por la tarde, los diputados de la comisión política acordaron dar luz verde al dictamen. Sin embargo, el panorama para la aprobación de la prórroga no pintó positivo ayer durante el transcurso de la sesión plenaria.

ARENA dijo que su propuesta de incorporar mecanismos para evitar abusos de parte de las autoridades de seguridad no había encontrado mayor apoyo en el resto de los partidos.

"Lo que hicimos fue presentarlos a los diferentes partidos políticos y no hemos visto que haya realmente el esfuerzo de quererlo aprobar. Nosotros seguimos analizando, seguimos discutiendo y seguimos abiertos al diálogo", dijo el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes.

En números, los votos de los diputados de la fracción tricolor son indispensables para aprobar la prórroga de la restricción de derechos. Para esto se necesitan 56 votos, solo las fracciones de GANA y PCN, que son las que apoyan abiertamente la prórroga, acumulan 19. Con los 37 votos de ARENA suman justo los 56. Llegan a 58 votos si también acompañan el diputado del CD, Juan José Martel, y el diputado no partidario, Leonardo Bonilla.

El FMLN y el PDC reiteraron ayer que no van a acompañar la aprobación de la prórroga. Consideraron que todo lo que el Gobierno necesita para impulsar medidas preventivas se sufraga con el decreto de emergencia nacional.

A la 1:22 de la tarde, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, cerró la sesión plenaria y convocó a una nueva hasta el próximo miércoles.

Para entonces, el actual decreto de restricción de derechos constitucionales ya habrá perdido vigencia y fue a ese punto al que se refirió el presidente de la república, Nayib Bukele.

"Diputados cierran plenaria de hoy, no aprueban un solo decreto o renovación, se retiran todos y convocan para reunirse el próximo miércoles. Sí, el próximo miércoles. ¿Cómo pueden despreciar tanto al pueblo?", tuiteó el gobernante.

GANA, por su parte, al ver que no había panorama para aprobar la prórroga, responsabilizó a ARENA porque el Gobierno no tenga herramientas para respaldar las medidas que toma ante el COVID-19.

"Queremos dejar claro que es responsabilidad del partido ARENA y del FMLN que el presidente se quede sin herramientas para poder combatir y detener el virus que está afectando a nuestro país. Esa herramienta legal es potestad de la Asamblea asignársele al Ejecutivo para que el Ejecutivo pueda hacer efectiva dicha cuestión (medidas preventivas)", declaró el jefe de fracción del partido oficial, Guadalupe Vásquez.

Hasta el cierre de esta nota Ponce no había convocado a sesión plenaria extraordinaria para evacuar el tema.