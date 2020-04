Coronavirus: nicaragüenses en La Unión esperan retorno a su país

Unos 80 nicaragüenses se han quedado sin posibilidades de regresar a su país por la vía marítima, debido a que las autoridades migratorias de esa nación no han permitido que embarcaciones zarpen desde el muelle Potosí para recogerlos.

Algunas de las personas comenzaron a llegar desde el domingo pasado al muelle Los Coquitos, en La Unión, para tratar de viajar a su país, pero a pesar de que han intentado coordinaciones con las autoridades migratorias de Nicaragua, hasta el momento no han tenido respuesta.

"Las autoridades de Nicaragua no están autorizando las lanchas para que vengan, pero aquí en El Salvador nos han permitido salir, pero no tenemos el medio de transporte marítimo, porque en Nicaragua no están permitiendo entrar lanchas ni salir, y en vista de eso nos han dicho que nos tenemos que devolver a los lugares de donde venimos, cayendo en un total desamparo", dijo Juan Carlos Navarrete, uno de los ciudadanos que pretende regresar a su país.

Dos días después que decretada la cuarentena domiciliar en El Salvador, zarpó el primer grupo de cerca de 70 nicaragüenses hacia su país, quienes se embarcaron en el muelle Los Coquitos, de la ciudad unionense y desembarcaron en el muelle Potosí, de Nicaragua, y este es el segundo grupo que quería retornar.

El grupo de extranjeros se mantiene refugiado en las instalaciones del complejo deportivo que está a un costado del muelle unionense, con custodia de la Policía Nacional Civil (PNC).