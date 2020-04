Coronavirus: procurador considera ilegal orden de Bukele y pide a instituciones vigilar retenciones de personas que violen cuarentena

Apolonio Tobar, procurador de los Derechos Humanos, consideró inadecuada la orden verbal emitida por el presidente de la República, Nayib Bukele, de endurecer las medidas contra quienes incumplan la cuarentena domiciliaria obligatoria, decretada por la emergencia del covid-19 en El Salvador.

El procurador se refirió el martes por la noche (07.04.2020) a la orden que Bukele giró el pasado lunes durante una conferencia ofrecida en cadena nacional a la población salvadoreña para anunciar la extensión de las medidas de confinamiento ante la pandemia del nuevo coronavirus.

#ProcuradorDDHH #ApolonioTobar emite pronunciamiento en el contexto de las Medidas de Restricción Temporal del Ejercicio de los Derechos de Reunión y Libertad de Tránsito, a fin de contener la pandemia COVID-19. pic.twitter.com/DtgvuRPa3m — PDDH El Salvador (@PDDHElSalvador) April 7, 2020

El mandatario salvadoreño expresó que había instruido al ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, y al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, para que “sean más duros con la gente en la calle” en caso de que irrespeten las cuarentena.

"No quiero escuchar (...), pero no me va a importar ver en las redes sociales ‘ay, ¡me decomisaron el carro! Ay, ¡me doblaron la muñeca! (...) así que sí los van a detener y los van a llevar a los centros de contención y ahí van a pasar 30 días con desconocidos”, apuntó el mandatario salvadoreño.

Tobar expresó que la obligación del Gobierno salvadoreño es velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos, en apego a la Constitución de la República, cuando los ciudadanos sean retenidos para llevarlos a un centro de cuarentena.

Indicó que la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada no tienen facultades de hacer detenciones arbitrarias que contradigan los resuelto por la Sala de de lo Constitucional sobre el tema.

En una resolución emitida hace unos días, la Sala expuso que “la intensidad con que un internamiento forzoso (no ‘retención’) con fines sanitarios afecta los derechos de las personas exige que su aplicación solo pueda ser decidida conforme al principio democrático inherente a la función legislativa, es decir, bajo reserva de ley formal”.

El procurador hizo un llamado a la Fiscalía General de la República, a la misma Sala de lo Constitucional y a la Procuraduría General de la República (PGR) a mantenerse alerta para evitar detenciones arbitrarias en medio de la emergencia nacional que vive El Salvador por la pandemia del covid-19.

Rogelio Rivas, ministro de Justicia y Seguridad, informó el martes pasado que, desde el 3 de abril, se registran 476 detenciones con fines de prevención sanitaria.

Indicó que esa cifra amplía a 1,200 detenidos desde que se decretó Estado de Emergencia en El Salvador para contener la propagación del nuevo coronavirus.