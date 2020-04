Coronavirus: soldados y policías no han recibido aún bono de $150 por apoyar emergencia, confirma Procuraduría

Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y soldados de la Fuerza Armada que apoyan al Gobierno implementando las medidas restrictivas de movilidad durante la emergencia decretada por la propagación del covid-19 aún no han recibido el bono de $ 150 que el presidente de la República, Nayib Bukele, les prometió en marzo por participar en los planes.

Las autoridades de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se desplazaron este martes (07.04.2020) a verificar las condiciones en que los uniformados se encuentran ejerciendo sus labores en los retenes instalados para controlar el flujo vehicular durante la emergencia.

Allí constataron que todavía no se les ha pagado el bono prometido por el mandatario salvadoreño. Las inspecciones se realizaron en los municipios de Quezaltepeque y Apopa, después de que Bukele confirmara el lunes pasado que las medidas de confinamiento obligatorio por la propagación del nuevo coronavirus se extenderán hasta el próximo 7 de mayo.

“Un dato interesante es que todavía no se les ha cancelado los $ 150 de bono que el presidente prometió y eso afecta de alguna manera”, confirmó Mauricio Urrutia, jurídico de la PDDH.



Bukele afirmó el pasado 18 de marzo, en un tuit, que los miembros de los cuerpos de seguridad y personal de salud que trabaja en esta emergencia recibirían, a partir de ese mes, el bono como un incentivo por trabajar directamente en el combate de la pandemia en El Salvador.

Sin embargo, hasta la fecha las autoridades gubernamentales no han confirmado cuándo se hará efectivo el depósito correspondiente a marzo.

Personal de @PDDHElSalvador realiza monitoreo en retenes de @PNCSV y @FUERZARMADASV ubicados en Quezaltepeque y Apopa y verifica que controles cumplan #DDHH y con las garantías sanitarias para los elementos de seguridad. pic.twitter.com/ptMmIaWldT — PDDH El Salvador (@PDDHElSalvador) April 7, 2020

Urrutia también expuso que otra problemática que se ha detectado entre los policías y soldados es que no se les está proveyendo de equipo sanitario necesario para que desempeñen sus labores en esta coyuntura.

“No se les está dotando de guantes, mascarillas y alcohol gel. Y están en condiciones de vulnerabilidad, porque están en la primer línea de combate de este virus”, consideró el jurídico de la PDDH.

Indicó que, además, que algunos uniformados tienen más de un mes de estar acuartelados, sin poder visitar sus hogares. Dejó entrever que esto afecta su desempeño.

“Hemos encontrado casos de soldados que tienen hasta 30 días o más de un mes de estar acuartelados y no han ido a ver a sus familias. Son esas cosas que andamos verificando para que como Procuraduría en algún momento podamos posicionarnos”, apuntó Urrutia.

De igual manera, el jurídico de la PDDH indicó que supervisaron que los motoristas y ciudadanos estén acatando las medidas de seguridad sanitaria decretadas por el Gobierno para contener la propagación del covid-19. Expusieron que en este tema no detectaron mayores problemas.

“Hemos observado cuestiones que ya se habían venido viendo desde la semana pasada. Hay personas que no estaban respetando la cuarentena. Hay personas que salen y no tienen justificación. Se han detectado unas cuantas según nos han comentado los policías y los señores soldados. Pero en general no ha habido mayores inconvenientes”, aseveró Urrutia.