Coronavirus también impacta a los funerales

Funerarias nacionales consultadas por LA PRENSA GRÁFICA informaron que están restringiendo el número de personas y horarios en las velas para prevenir que se conviertan en un foco de contagio de una enfermedad que ayer por la tarde ya tenía 258,419 pacientes en el mundo, de las cuales están recuperados 87,377. Además de 11,277 muertos.

Luego de que el Gobierno confirmara el primer paciente de COVID19 en El Salvador, algunos servicios funerarios restringieron 10 asistentes como máximo a las capillas de velación, aunque otros varían entre 15 y 25 personas. También recomiendan que las velaciones no excedan de dos horas antes del momento del entierro para reducir el riesgo de contagio.

"Ha variado significativamente. Por lo menos hasta ese entonces (antes del caso) estábamos velando con un número reducido de personas, pero velábamos las 24 horas. A partir del primer caso que sucedió, hemos reducido, solo estamos velando dos horas nada más, son las que anteceden la salida al cementerio", dijo Douglas López, director de Funeraria Las Flores.

Candelario Cruz, representante legal Funerales La Nueva Protección en Chalatenango, dijo que prefirió consultar a la directora del hospital nacional sobre la cantidad que recomienda para una vela. Le aconsejó como máximo 25, por lo que la funeraria prefiere suprimir ese servicio mientras dura la emergencia.

"No me dan ganas de habilitar otra capilla de velación para evitar problemas con la familia que lleva el difundo. Para mí pienso mejor no dar la capilla mientras dure este movimiento, solo servicio a domicilio", señaló el vocero de La Nueva Protección. Esa medida también fue anunciada por Funerales y Capillas Ismael Guzmán en Cabañas.

Mientras que Carlos Roberto Belloso, gerente de Funerarias La Auxiliadora, dijo: "Nosotros recomendamos que a la vela no asistan más de 15 personas, que solo sea una reunión familiar (…) Yo no puedo asegurar que la gente que llegue allí de un fallecimiento no haya estado en un contacto, tú ya sabes bien cómo es el contagio del coronavirus.

Algunos representantes de funerarias consultados dijeron que las medidas pueden ser más extremas conforme avance la pandemia. Incluso Carlos Roberto Belloso agregó que deben empezar a analizar cremar a víctimas de COVID-19, una herramienta utilizada en países donde la tasa de mortalidad por el virus se disparó.

Aunque todavía no hay víctimas mortales de COVID-19 en El Salvador, Medicina Legal ya tiene un protocolo listo para situación: no habrá velas, el entierro será inmediato, supervisarán el Ministerio de Salud y la Policía Nacional Civil. El féretro irá sellado.