Coronel Mario Rodezno: "Estoy en el FMLN como alianza, no como militante"

El coronel Mario Rodezno, candidato a alcalde de Ilopango por el FMLN, estuvo hoy en el mercado de la Colonia Santa Lucía para interactuar con los comerciantes de ese establecimiento.

De acuerdo con el aspirante, durante su recorrido por el lugar se encontró con muchas demandas de parte de los vendedores. "Nos manifestaron los problemas que tienen. Dicen que la galera no está en condiciones, se mojan. La Alcaldía les ha quitado la corriente y el agua. Están en condiciones deplorables", apuntó.

Ante las demandas de parte de los comerciantes, Rodezno ve factible, si gana los comicios de este 4 de marzo próximo, poder satisfacer las peticiones.

"Las personas se han mostrado muy optimistas con el partido y con el candidato. Nos hemos comprometido a mejorar las condiciones del mercado. Una de las promesas fue que vuelvan a contar con el servicio de agua. Ahora les toca traerla de otros lugares más distantes", apuntó el exmilitar.

Rodezno indicó que, si accede a la administración de la comuna va a destinar a un encargado de mercados, quien trabajará de cerca para poder darle cumplimiento a las solicitudes de los comerciantes.

EN RETIRO

Mario Rodezno tiene el grado militar de coronel, pero ahora está en situación de retiro.

''Desde 2014 estoy laborando en Aviación Civil. Me identifico con el FMLN por su visión a la población. Yo no estoy afiliado, solo estoy en alianza. Por cuestiones legales, hay que inscribirse, porque de lo contrario no fuera candidato. He llegado al partido no como militante, sino como una alianza. No solo he llegado yo, hay una gran cantidad de militares que están apoyando al partido", apuntó Rodezno.