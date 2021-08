Coroneles piden baja debido a marginación

Al menos 16 coroneles de la Fuerza Armada han pedido darse de baja o están denunciando sentirse marginados por las políticas que implementa el actual Ministro de la Defensa Nacional, el vicealmirante René Francis Merino Monroy.

De acuerdo a investigaciones de LA PRENSA GRÁFICA y según información brindada por fuentes internas dentro de la Fuerza Armada (FAES), hay una lista de 16 coroneles que fueron relegados de sus cargos correspondientes a sus rangos y pasaron a puestos de deberían ser ocupados por elementos de menor escala.

Los tres militares a los que LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso aseguraron que estos cambios en sus cargos son deningrantes para ellos y que por eso varios han solicitado la baja, a la cual aplican porque ya tienen cumplidos los 30 años de servicio. Los que aún no los han cumplido deben seguir "aguantando la marginación" que padecen al tener un cargo menor.

Todos los oficiales que deberían ser comandantes o directores, por ser generales o teniente coronel, y que tienen diplomado del Estado Mayor están hoy en cargos que son para tenientes o capitanes. Han sido enviados a las oficinas de Reclutamiento y Reserva.

“El ministro y sus súbditos están haciendo su campo para ellos y apoyan cuestiones que realmente no son correctas”.



Coronel que solicitó la baja y pidió anonimato

Ellos explican que llegar a estas oficinas es deningrante y humillante debido a la experiencia con la que cuentan. "A esto lo llamamos el cementerio de los coroneles. Eso es denigrar. Que le quiten el cargo a uno y que lo manden a un empleo de un subsargento, o cabo, eso no es digno de un coronel", aseveró un militar con alto rango en la FAES, que no quiso ser identificado por temor a más represalias.

Otro de los militares consultados y que tuvo que pedir la baja dijo que lo hizo por ser coaccionado en su trabajo. "Tuve que pedir la baja por orgullo. Ya no me querían ahí, me han denigrado tanto que ya no aguanté", relató otro militar que también pidió condición de anonimato.

Estos militares que ya cumplieron los 30 años de servicio han tenido mejor suerte que otros, ya que pueden darse de baja y jubilarse. Pero los que aún no han cumplido su tiempo deben seguir aguantando las decisiones del actual Ministro, que va en contra de su trabajo.

Una fuente interna del Estado Mayor aseguró que los cambios que suceden dentro de la Fuerza Armada son el resultado de "políticas antiéticas" que realiza el Ministro Monroy, con las que denigra a los miembros que están en contra de sus decisiones y que por ello los relega a otras dependencias.

Anomalías. Señalan al ministro René Merino Monroy de tomar decisiones sin fundamento.

DIFERENCIAS

"Son unos farsantes de primera. La misma institución, adentro lo dicen, la gran mayoría no lo quieren, se lo puedo asegurar. Lo que pasa es que acuérdese que un militar es un subordinado, cumple órdenes. A ellos quien les vale es la gente servil y gente que hace cualquier cosa y que es ilícita", opinó un coronel.

"El ministro y sus súbditos están haciendo su campo para ellos y apoyan cuestiones que realmente no son correctas. Mire lo que pasó el 9 de febrero del 2020 y el 1 de mayo de este año. Eso es en contra de la Constitución de nuestra República. Son cuestiones que el día de mañana les pueden acarrear situaciones penales", aseguró otro militar.

Además, denunciaron que así como hay militares de altos rangos en cargos que no corresponden, hay otros en manos de militares de bajo rango. Tal es el caso de la actual directora del Hospital Militar General, Martha Acevedo, quien es teniente coronel cuando el cargo de dirección es para un coronel o general. Las fuentes aseguran que fue impuesta por Merino Monroy ya que es hermana del general Manuel Acevedo, quien es el actual jefe del Estado Mayor Presidencial del presidente Nayib Bukele.

Además, las fuentes aseguran que Gilberto Alvarado, que es de los generales relegados, figuraría en una lista de funcionarios que recibieron sobresueldos. Él fue jefe del Estado Mayor Presidencial durante el Gobierno de Sánchez Cerén.

“Los militares que están cumpliendo 30 años de servicio y que piden la baja lo están haciendo por dignidad, porque ya no aguantan la denigración”.



Coronel que ya está de baja y que pidió anonimato

Alvarado pasó a trabajar a la oficina de reclutamiento de Chalatenango, la cual abandonó hace menos de 15 días, sin avisar. Días después se presentó una abogada en su representación solicitando la baja en el cargo.

Aparte del cambio en los cargos, otra afectación que están teniendo los militares es que el sueldo ya no es el mismo.

Según informó un elemento que trabaja dentro de la Fuerza Armada, siendo coronel el sueldo ronda los $2,300 dólares; al estar a cargo de un Destacamento se reciben otros $500 como gastos de representación pero al ser relegados, sostiene que ya no reciben este ingreso extra.

Aseguran que hay muchos militares de notable futuro profesional y que son íntegros pero que "jamás van a ascender" porque no obedecen ni se ciñen a la agenda del Ministro Monroy.

Los militares aseguran que jamás se había dado una situación parecida, que el respeto a los rangos era inviolable.

NORMATIVA

En el Reglamento de la Ley de la Carrera Militar hay disposiciones en los artículos 121, 122, 123 124 que estipulan a qué cargos pueden aspirar los diferentes rangos militares, que son los de cadete, subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente coronel, coronel y general.