Correia: “Lo de Sonsonate pasaba por lo anímico”

Eraldo Correia debutó con buen pie en Sonsonate. Con el triunfo por 2-0 ante Dragón puso fin a una racha adversa de tres juegos con derrota.Correia hizo cuatro cambios conforme a la alineación del juego anterior contra Chalatenango. Pero de esas modificaciones la que más le dejó réditos fue la inclusión de Marcos Rodríguez, el seleccionado sub-20 que volvió a tener minutos.Correia solo tuvo palabras de agradecimiento para sus jugadores. Luego les pidió que no se presionen más de la cuenta por la consecución de los goles. El timonel brasileño cree que así se conseguirá esa tranquilidad que le había estado haciendo falta a los cocoteros.“Estoy agradecido con el plantel porque hubo una buena respuesta de parte de ellos. Eso es bueno para el funcionamiento. Por momentos hicimos buen fútbol, tuvimos mucho el balón. Eso es lo que me gusta más a mí”, apuntó Correia.El estratega brasileño admitió que los problemas que tuvo el plantel cocotero en juegos anteriores tienen que ver con lo psicológico. “Teníamos presión y ansiedad. Era una presión innecesaria, porque la categoría ya está salvada. Así es que nos enfocamos en eso. Lo más importante es el estado anímico. Los goles llegan por añadidura de jugar bien. No hay que forzar tanto los goles. Llegan por sí solos”, apuntó el estratega del equipo cocotero.Luego, Correia valoró el triunfo ante Dragón, un equipo que había empezado la etapa de la recuperación. “Dragón no es cualquier equipo, venía de ganar dos juegos consecutivos. Pero doy gracias a Dios por el triunfo”, apuntó.Por su parte, el delantero de Dragón Christian Bautista lamentó la derrota ante el plantel sonsonateco. “Veníamos con otra idea para este juego. Queda felicitar a Sonsonate. Creo que los problemas que surgieron en estos días nos pudieron haber afectado (renuncia de Víctor Coreas a la dirección técnica). Pero hay que levantar cabeza. Tenemos una final el sábado ante UES. A como dé lugar, tenemos que sacar el gane”, apuntó Bautista.El atacante del conjunto verdolaga tiene claro que solo hay dos días para recuperarse en lo anímico, pero cree clave lograr el triunfo.