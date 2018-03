Correia tomó con calma la derrota

Lee también

El entrenador del Sonsonate, el brasileño Eraldo Correia, dijo que encontró en su rival del domingo, Municipal Limeño, a un buen contrincante que se le paró bien en la cancha y que a raíz de ello no pudo doblegar.“Limeño tiene un buen equipo, pero nosotros no vinimos a regalar nada y nos entregamos en la cancha, pero ellos jugaron bien, tienen buenos jugadores”, comentó “Timbauba”.Correia agregó que si bien no le alcanzó ni para el empate, se fue de la cancha complacido por la entrega mostrada por sus jugadores y por lo que mostraron en todo momento.“Nosotros también tuvimos para anotar y hasta para ganar el partido, pero las cosas no se nos dieron y ahora hay que pensar en el siguiente juego”, agregó el suramericano.Recalcó lo que dijo el día de su llegada al equipo cocotero, sobre que cada partido será una especie de final. “No podemos darnos el lujo de seguir perdiendo, tenemos que jugar cada partido con entrega y buscar ganar, principalmente cuando se actúe de local”, agregó.Tal como señaló el entrenador, hombre conocedor del fútbol salvadoreño, el Sonsonate no bajó las manos en ningún momento, e incluso tuvo para quedarse con la victoria, pero al igual que Municipal Limeño, desperdició oportunidades de gol, una tras otra.Tanto Josimar Moreira como Paulo Do Santos tuvieron para firmar goles, pero a la hora buena la mandaron fuera o se la entregaron al portero Abiel Aguilera a las manos.“En casa es otra cosa (en el estadio Ana Mercedes Campos) y nos vamos a esforzar más. Para nosotros, todos los partidos son importantes, son finales y los queremos ganar”, finalizó Eraldo.