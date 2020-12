“Corrupción, ineptitud e improvisación”, así define al GOES el Foro Nacional de Salud

La mañana de este miércoles 30 de diciembre, miembros del Foro Nacional de Salud presentaron el balance balance de la gestión pública de salud 2020 y expresaron que la gestión del Gobierno ante la pandemia fue ineficiente y lo señalan de aprovecharse de la emergencia para hacer negocios.

El Foro Nacional de Salud señala que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele no dio prioridad a la creación de políticas y planes de salud para atender a la población durante la pandemia por el covid-19, sino que actuó de forma irresponsable, ignorando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el manejo de la situación.

"La improvisación, incapacidad e incompetencia reflejada en la ausencia total de políticas, planes y programas de salud. El manejo irresponsable y represivo de la pandemia priorizando el control político poblacional mediante abusos de poder e intimidación tanto como por parte de la Policía Nacional Civil como por la Fuerza Armada que exageraron las medidas dadas por la OMS, con la cuarentena de 30 días, cuando lo que esta recomendaba era no exceder los 15 días de encierro", expresaron miembros del FNS.

Así también, la representante del Foro de Salud del municipio de Soyapango, Delmy Chávez, dijo que la Contaduría Social de Gestión Pública de la pandemia mostró datos alarmantes sobre la atención a otros aspectos de salud y hacia la población más vulnerable como adultos mayores y embarazadas, en este periodo de la pandemia.

“Un 37% de la población manifestó que se le negó la atención en emergencias en diferentes establecimientos de salud pública. Un 31% señaló una desatención a mujeres embarazadas. Esto incrementó la mortalidad materna. Hasta septiembre se registran 42 muertes por 10 mil recién nacidos vivos, casi el doble que la plataforma de salud había reducido a 25 muertes. Esto refleja un abandono de los más vulnerables, personas de la tercera edad, seguimientos a personas con transplantes, programas de vacunación a infantes, terapias con cáncer, entre otros”, denunció Chávez.

Por otro lado, los miembros del Sistema de Salud dijeron que no es cierto que El Salvador ha sido el país que mejor ha manejado la emergencia por el covid-19 y que los datos oficiales proporcionados por el Gobierno de El Salvador no son exactos y que esa situación se debe a una estrategia para no dejar en evidencia la mala gestión realizada en los últimos meses.

También expresaron que la nueva ola de casos de covid se debe a la falta de educación de parte del Gobierno a la población salvadoreña.

"No hemos aprendido. Esto es preocupante, el gobierno no está interesado en frenar esta situación, sino que la usa como excusa para hacer negocios. El GOES no ha trabajado la educación, por eso seguimos siendo vulnerables, ante eso seguimos dependiendo de las decisiones que el gobierno haga de manera caprichosa para utilizar la mayor cantidad de recursos que pueda", comunicaron en rueda de prensa.

Abonaron: "El GOES debería organizar de mejor manera las pruebas (de covid) que hasta hoy han sido un desorden total. Esto no ha permitido a las instancias técnicas del MINSAL hacer sus análisis ya que han sido marginadas porque los datos han sido procesados como quieren desde casa presidencial. La Dirección de vigilancia de la Salud y el Instituto Nacional de Salud deberían sacar los datos, sacar conclusiones y dárselas al presidente, no al revés. El presidente no es epidemiólogo, se necesita una formación básica que le permita entender estas cuestiones. Han desmantelado el primer nivel de atención y el sistema de protección civil que son básicos para combatir este tipo de emergencias", concluyeron.