Corrupción “socava” los programas de ayuda de EUA

La corrupción en El Salvador “socava” los programas de cooperación que Estados Unidos impulsa, y es por ello que el enfoque estadounidense para el país es “la seguridad, combate a la corrupción y crear oportunidades para que la gente no emigre irregularmente”, aseguró ayer en el país la secretaria adjunta en funciones para el Hemisferio Occidental, Mari Carmen Aponte.Aponte manifestó ayer que su país “tiene un gran interés” en mantener su “compromiso” con fortalecer las instituciones que aplican la justicia y que se encargan de la seguridad en El Salvador.“La corrupción socava todo lo que los programas de Estados Unidos están tratando de hacer. Perseguir la corrupción por las instituciones, por la Fiscalía General (de la República), por la sección de Probidad del Tribunal Supremo (por Corte Suprema de Justicia) es bien necesario porque los dineros del presupuesto de El Salvador deben ir adonde se designan, a escuelas, hospitales, no a manos de personas que se van a lucrar personalmente”, imperó la diplomática.La exembajadora de Estados Unidos en El Salvador dijo que estas son las apuestas del país que representa porque a la administración norteamericana le interesa que “la gente tenga opciones y no tenga que emigrar sin documentos”.Aseguró que su gobierno sigue “con mucho interés” todos los casos de corrupción en el país y que también “apoyan” que se descubran.Se refirió a la corrupción como el “flagelo” de Centro y Suramérica.A pesar de estos llamados de atención, la puertorriqueña se mostró “optimista” porque dijo “haber visto avances” e instituciones en el país que están trabajando juntas para terminar con este “flagelo que es tan grande para Centro y Suramérica”.Al preguntarle por qué la corrupción “socava” los esfuerzos de apoyo de Estados Unidos, respondió que se refiere “no solo a la ayuda de Estados Unidos, sino la de toda la comunidad internacional y también de los contribuyentes salvadoreños con sus impuestos. Uno no paga impuestos para que alguien se pueda enriquecer. Pagamos esos impuestos con la fe y la convicción de que es bien importante para el bien común que las escuelas funcionen, que los hospitales funcionen, que la infraestructura funcione. Eso es lo que es importante”, aseguró.Con respecto a la propuesta de diálogo con las pandillas, Aponte dijo que la postura de Estados Unidos es entender que esta puede ser una “decisión estratégica” del Gobierno de El Salvador.Agregó que el gobierno de Barack Obama se mantiene interesado en que los programas de cooperación y apoyo económico no solo estén funcionando, sino que lo hagan de la mejor forma posible.“Nos importa la estrategia que el Gobierno haga para combatir la violencia y que los programas que nosotros apoyamos funcionen, y que funcionen bien y que tengan éxito”, dijo.La exembajadora hizo un llamado a la “realidad” de que los grupos criminales son bastante numerosos: “Si vamos a tener éxito en poder ayudar a toda la sociedad, incluyendo a los que quieran abandonar la vida del crimen, tenemos que trabajar para proveer y para apoyar programas que mermen la violencia”. Afirmó que deben existir formas para que estas personas tengan una forma de salir de la violencia.