Cortan servicio de energía a alcaldía de San José Villanueva

El alcalde de San José Villanueva, Alexis Guzmán, confirmó que la mañana de ayer viernes fue cortado el suministro de energía a las instalaciones de la alcaldía por el impago de cinco meses a la empresa que provee del servicio a la municipalidad.

"Esta fue la primera fase", dijo Guzmán, en alusión a que la electricidad sería suspendida por etapas debido al retraso del pago. La segunda fase contemplaba el recorte a las 740 lámparas que conforman el alumbrado público del municipio, según manifestó. "El lunes pudimos haber quedado a oscuras", agregó el alcalde.

Eso además de otros servicios que mencionó no se han cancelado por la falta de dinero, entre ellos el de recepción de desechos sólidos en relleno sanitario.

El edil, empero, manifestó que ayer por la mañana alcanzó un acuerdo de pagos con la empresa distribuidora de electricidad para que los impuestos municipales que son cobrados en el recibo de energía sean directamente abonados a la deuda y no trasladados a la alcaldía.

"Sinceramente solo Dios sabe cómo vamos a hacer, porque en la municipalidad no vamos a recibir esos fondos. Tendremos que buscar financiamiento con alguna institución o caja de crédito, para salir con los gastos porque no vemos una salida a la situación del FODES", dijo Guzmán, aunque por ley, las municipalidades no pueden adquirir endeudamiento a partir del 1.° de noviembre próximo.

Guzmán agregó en redes sociales que durante pandemia se priorizaron "los fondos para la atención en salud, comprando ambulancia nueva, la atención en desechos sólidos, con la compra de camión que ya está en la municipalidad, la primer fase de albergue, pago de salarios de empleados. Hemos dejado por un lado los servicios de alumbrado, telecomunicación. Pero ya está solucionado".

Según datos de la municipalidad, el Ejecutivo adeuda $454,396.14 en concepto de fondos no transferidos del Fondo de Desarrollo Económico y Social de las municipalidades (FODES) por cuatro meses, mientras que la deuda con la compañía eléctrica suma los $62 mil.

Para el 2020 la alcaldía de San José Villanueva tiene presupuestado ingresar $1,373,188.43 en concepto de FODES, lo que supone más del 50 % del presupuesto total de la municipalidad el cual asciende a $2,448,102.44

El lunes anterior representantes de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) entregaron una carta dirigida al presidente de la república, Nayib Bukele, para buscar una salida a la problemática, luego del retraso de casi cinco meses en la erogación de FODES.

Según COMURES cerca de 75 alcaldías de diversos departamentos se encuentran a punto de quiebre por la deuda que el Estado tiene con ellas, la mayoría, según dijo Carlos Pinto, director ejecutivo de la corporación, están en los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha expresado en reiteradas ocasiones que debido a la baja recaudación tributaria como efecto de la pandemia por covid-19, el pago de FODES a las municipalidades está supeditado a la aprobación de créditos que han sido solicitados a la Asamblea Legislativa y que se encuentran en estudio.