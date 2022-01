Corte IDH ordena identificar y entregar víctimas de El Mozote

Preocupante y urgente. Esa es la consideración que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) hizo en su última resolución de supervisión sobre el caso El Mozote, respecto al tiempo transcurrido sin que el Estado salvadoreño haya identificado ni entregado los restos de las víctimas de la masacre a sus familiares, tras las exhumaciones de 2016 y 2019.

Cinco años han transcurrido desde las 15 excavaciones realizadas en noviembre y diciembre de 2016, en las cuales encontraron restos óseos en siete de estas, correspondientes a por lo menos 29 individuos, señala la Corte IDH. "Sin embargo, a la fecha de la audiencia de supervisión de cumplimiento de marzo de 2021, aún estaba pendiente realizar el cotejo de la identidad de estos restos", enfatiza.

El retraso ha sido considerado por el organismo internacional como preocupante, pues tras los años transcurridos el Estado no ha efectuado los estudios necesarios para finalizar el proceso de la identificación. Al mismo tiempo, expone la urgencia de que las instituciones correspondientes mantengan un proceso de comunicación con los familiares de las víctimas y sus representantes.

Dentro de todo el proceso de excavación y exhumación de restos, solo 37 víctimas han sido restituidas a las familias en diferentes fechas. Estas corresponden a los hallazgos en ocho sitios como resultado de las diligencias realizadas en 2015, e identificadas a través de un estudio antropológico forense y pruebas de ADN. Estuvieron constituidas en cuatro entregas realizadas en diferentes fechas entre 2015 y 2017.

Respecto de la diligencia de exhumación realizada en el cementerio general de Yancolo en Cacaopera, Morazán, en noviembre de 2019, ordenada por el juez de instrucción de San Francisco Gotera -que para ese momento era Jorge Guzmán-, el Instituto de Medicina Legal (IML) ya presentó su informe, así lo confirmó David Morales, uno de los abogados representantes de las víctimas en el proceso.

Detalló que la actual jefa de instrucción ha ordenado su devolución a los familiares; no obstante, el dictamen del IML no estableció identificaciones de víctimas bajo el argumento de que no tenía posibilidades científicas de los restos recuperados.

Morales señaló que los procedimientos que ha llevado adelante Medicina Legal han sido revictimizantes, han omitido un adecuada comunicación con los familiares y han sido demasiado retrasados. "Existe una preocupación de fondo y es que esta situación evidencia que, probablemente, las capacidades de investigación genética de procesar los ADN de larga data son capacidades limitadas".

Añadió que es un tema que debería atender la Corte Suprema de Justicia, pues la Corte IDH ha sido "muy contundente" en cuanto a ese aspecto, pues ha establecido una supervisión reforzada al respecto.

Otros de los elementos presentados por los abogados defensores ante la CIDH, en los que el Estado ha incumplido a las víctimas, es la poca información sobre el establecimiento de un cronograma de nuevas excavaciones y exhumaciones. Además, la falta de participación y acompañamiento de las familias, la dilación del proceso en cuanto a la entrega de resultados y falta de diligencias en el resguardo y custodia de las muestras de ADN brindadas por los familiares.

La Corte detalla que la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, como otra fuente de información sobre el caso, ha indicado la inexistencia de un plan general de parte del Estado que busque registrar datos de lugares donde reposan los restos de las víctimas. También ha destacado el impacto negativo de los amplios tiempos que se han tomado para los resultados de las exhumaciones.

Al respecto, Morales expone que el proceso, además de ser revictimizante, acaba con las posibilidades de que personas mayores, en condiciones graves de salud, puedan tener la devolución de los restos. "Cinco años sin concluir los estudios correspondientes genéticos y devolver los restos son injustificables para el Estado de El Salvador", concluye.

Exigencias al Estado

Sobre los incumplimientos en el caso, la Corte ha otorgado un plazo de dos meses al Estado a partir de la resolución, para que se reuna con las familias y sus representantes. Asimismo, debe presentar a la Corte un informe actualizado con resultados del levantamiento de información sobre posibles sitios de inhumación de víctimas, a entregar dentro de un plazo de seis meses.

También debe exponer el plan que pretende seguir para la búsqueda, identificación y entrega de los restos de las víctimas y notificar si el Equipo Argentino de Antropología Forense continúa con su participación en el proceso. Además, una sistematización de resultados obtenidos en la identificación de restos y las razones por que aún no tiene los resultados.

Tanto la Corte IDH como Morales evidencian los incumplimientos del Estado salvadoreño. "Prácticamente, la Corte está instando a cumplir la mayoría de las reparaciones que se han visto en estancamiento, parálisis y profunda lentitud", afirma Morales.