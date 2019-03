Corte Plena avala extradición de expresidente Funes

Los 15 magistrados que conforman el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) votaron a favor ayer de solicitar la extradición del expresidente Mauricio Funes, acusado de actos de corrupción durante su gobierno, entre 2009 y 2014, y quien se mantiene asilado en Nicaragua junto a varios miembros de su familia.

Los magistrados Ovidio Bonilla y Óscar López Jerez, ambos miembros de la Sala de lo Civil, confirmaron la votación unánime a LA PRENSA GRÁFICA, y aclararon que no hubo mayores inconvenientes para darle trámite durante la sesión. "No hubo mayor debate porque la información estaba muy completa por parte del juez Séptimo de Instrucción y simplemente se aprobó el trámite", dijo Bonilla.

El Juzgado Séptimo de Instrucción envió en septiembre de 2018 una petición a la CSJ para tramitar la extradición de Funes desde Nicaragua, por el supuesto desvío de $351 millones de fondos públicos mientras estuvo al frente del Ejecutivo bajo la bandera del FMLN.

"Considerando que el requerimiento de extradición cumple con los requisitos prescritos en los instrumentos internacionales invocados, se remitirá la documentación por conducto diplomático para ser presentada a la autoridad competente de la República de Nicaragua, que decidirá sobre la extradición solicitada", reza el comunicado de la CSJ publicado ayer por la tarde.

"Votamos los 15 magistrados a favor de dar trámite a la extradición del señor Funes. Fue una votación unánime. Veníamos desde hace ratos haciendo algunas observaciones al proyecto y como todo venía superado se aprobó sin mayor discusión", explicó el magistrado López Jerez.

Funes, además, enfrenta otras tres investigaciones: una por un supuesto soborno por la construcción de la presa El Chaparral; otra, porque presuntamente entregó dádivas al ex fiscal general Luis Martínez a cambio de que no abriera investigaciones en su contra; y la tercera, por revelar el contenido de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) ligado al caso del expresidente Francisco Flores.

Por esos procesos, dos tribunales tramitaron con la oficina salvadoreña de la Policía Internacional (INTERPOL) la emisión de una difusión roja contra el exmandatario; sin embargo, INTERPOL rechazó la petición en ambas ocasiones.

Luego del aval de Corte Plena, el proceso de extradición continúa con la solicitud al Gobierno salvadoreño al de Nicaragua, donde Funes lleva asilado los últimos dos años y medio.

LO QUE SIGUE

Ahora que la Corte aprobó la petición de extradición, esta deberá pasar al Ministerio de Relaciones Exteriores y que sea enviada a la embajada de El Salvador en Nicaragua y le dé trámite respectivo en el país vecino.

Nicaragua se puede negar a la extradición. "Desde luego puede hacerlo, como Estado soberano, depende de su normativa. Nosotros ya hicimos nuestra parte y queda esperar la respuesta", agregó Bonilla.

El diputado sandinista y presidente de la comisión de asuntos exteriores de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Jacinto Suárez, aseguró que el régimen de Daniel Ortega no entregará a El Salvador al expresidente Mauricio Funes.

"(Funes) es un refugiado político, no hay razón para que se le pueda entregar (a El Salvador), ya tiene un estatus de asilado político (y eso) lo protege de cualquier solicitud de extradición", dijo el diputado orteguista, según consignó el periódico nicaragüense La Prensa en febrero de este año.

Funes; sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Cañas; y su actual compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, recibieron el 2 de septiembre de 2016 un asilo político por parte del régimen de Daniel Ortega de Nicaragua.

Las autoridades del vecino país accedieron a la petición del mandatario, quien dijo que solicitaba el apoyo por considerar que los cuatro corren peligro al regresar a El Salvador. La petición de extradición del Juzgado Séptimo de Instrucción es para todos ellos.

La fiscalía también acusa a los hijos del expresidente y a su pareja de colaborar en el saqueo del dinero público para beneficio personal y de terceros.

Para realizar esos supuestos actos de corrupción, según la investigación del ministerio público, Funes se valió de una red de testaferros, conformada por sus familiares y exempleados de Casa Presidencial, quienes también son procesados en el caso.

LA REACCIÓN DE FUNES

El exmandatario también se había pronunciado en redes sociales sobre la posibilidad de que se aprobara su extradición en El Salvador, pero dijo que le tenía sin cuidado.

"Es de ignorantes creer que una extradición la decide el Estado que la pide. Esa es una decisión soberana del Gobierno que concede el asilo", declaró a inicios de este año.

Y ayer lo reafirmó: "No me extraña. Como lo dije antes: una CSJ controlada por la derecha era previsible que se pronunciaría a favor de mi extradición. Sin embargo, en la medida que existe un asilo que me protege de esta persecución no es la CSJ la que decide sino el Gobierno de Nicaragua".

Según el comunicado de la Corte, Funes es acusado de peculado y lavado de dinero y activos. El exmandatario aseguró ayer que con la resolución han violado sus derechos.

"La resolución de la CSJ sobre mi extradición, aunque irrelevante porque quien decide es el Gobierno de Nicaragua, viola mi derecho a la defensa. ¿Cómo pueden tomar una decisión sin tener presentes mis argumentos y las razones por las que considero que soy objeto de una persecución?", escribió en Twitter.