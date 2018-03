Corte Suprema, Asamblea y Ejecutivo se gastan $86.6 mill

Lee también

En los últimos cinco años, 25 instituciones que comprenden los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, registran un gasto de $86.6 millones en primas y gastos de seguros de personas, lo cual incluye seguro de vida, médico hospitalario y de fidelidad, mientras muchos salvadoreños enfrentan dificultades en los hospitales públicos, y el mismo Gobierno ha llegado a caer en impago.Los tres órganos estatales, que comprenden el gobierno central, incrementaron en promedio cada año de $1.8 millones y $4 millones los montos contratados en seguros. En 2012, devengaron $11.7 millones, pero al cabo de 2016, el monto se disparó a $23.8 millones. El gasto mayor lo hacen la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Seguridad, justo en momentos de llamados a la austeridad del Ejecutivo.Pero, ¿cuáles son las cinco instituciones que gastaron más en contratos de seguros? La Asamblea Legislativa, representada por 84 diputados, encabeza el gasto con un monto de $27.9 millones en los cinco años. Este Órgano de Estado anualmente aumentó en promedio $1.6 millones, y a su vez, también incrementó el personal. De hecho, para este año, los diputados intentaron prorrogar el seguro por $6.5 millones, pero la aseguradora rechazó la propuesta y les pedía $1.2 millones más, debido al uso excesivo en consultar por enfermedades comunes que son atendidas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).En segundo lugar aparece el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública con un gasto de $15.7 millones en seguros privados. Los montos de los contratos subieron de 2012 a 2016 en al menos $2.9 millones, y por más de lo presupuestado inicialmente.Según la información entregada por el Ministerio de Hacienda, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se ubica en el tercer lugar, al erogar $14 millones. El Órgano Judicial, de 2012 a 2016, elevó el contrato en $4.5 millones. Y es que, el año pasado, la CSJ adjudicó a $6.1 millones en tres contratos para ampliar el seguro al personal administrativo y no solo a jueces y magistrados.El contrato para los 15 magistrados de las salas de la CSJ y sus cónyuges fue de $387,500, el cual les incluye un seguro de vida por $45,000 para cada uno, seguro hospitalario y seguro dental.Organizaciones han pedido a la CSJ y la Asamblea no contratar seguros privados y que el dinero se destine para “subsanar aspectos críticos del sistema nacional de salud, en función del goce de la colectividad”.Siguiendo con otras instituciones, en cuarto lugar está la Corte de Cuentas de la República (CCR) con un gasto $13.6 millones; anualmente han mantenido contratos entre $2.1 millones y $3 millones.En quinto lugar, en estos cinco años, la Fiscalía General de la República (FGR) hizo contratos de seguros privados que suman $8.1 millones. El aumento se ve reflejado en el cambio de administración para 2013. Pasó de tener un seguro de $616.62 en 2012 a $3 millones en 2016, durante la administración del exfiscal Luis Antonio Martínez, y en el último año de Douglas Meléndez.Aunque el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, aseguró en una entrevista televisiva que el Gabinete de Gobierno, secretarías, ministerios, y el presidente de la república no tienen seguros privados, la información entregada por Hacienda lo contradice. Según los datos, la Presidencia gastó $172,916.35 de 2012 a 2016, incluso, lo aumentó en $37,674.08, ya que en 2012, contrató por un monto de $6,743.55, pero para 2016 devengó $44,417.63.La información del Ministerio de Hacienda también muestra que hay otras instituciones del Gobierno que contrataron seguros privados abajo de un millón de dólares (ver tabla).