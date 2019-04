Corte Suprema de Justicia aprueba otorgar beneficios por $11.5 millones para empleados

Una compensación por $250 para canasta básica en el mes de abril y dos bonificaciones de $1,000 para cada empleado en los meses de julio y diciembre son algunos de los beneficios para los empleados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) incluidos en el primer contrato colectivo del Órgano Judicial, mismo que ya fue aprobado y que solo espera firmarse para hacerse público. Algo que podría suceder esta semana.

El acuerdo fue tomado por unanimidad en Corte Plena el pasado 7 de marzo, después de que la CSJ entabló una comisión negociadora con representantes de los dos sindicatos mayoritarios de la institución: el Sindicato de Empleados Salvadoreños (SINEJUS) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ).

El primer contrato colectivo, que será válido por tres años, representará una erogación de $11.5 millones para la CJS, dinero que es totalmente aparte de los salarios que ya reciben los empleados.

La Corte, como tercer Órgano del Estado, tiene un presupuesto de $285,635,365 para 2019 y el 72 % de esa cifra, unos $208 millones, se invierte en remuneraciones.

¿Qué implican los $11 millones extra?

El nuevo contrato colectivo de los empleados de la CSJ consta de 83 cláusulas y aunque en el papel hay varios beneficios, no todos los empleados están conformes con el tratado final.

Según Stanley Quinteros, representante del Sindicato de Empleadas y Empleados Judiciales de El Salvador 30 de Junio (SEJES), el nuevo contrato solo contempla lo que la ley ya establece para los empleados del Órgano Judicial, pero no incluye escalafón y aumentos salariales, que es lo que ellos más solicitaban en las primeras versiones.

"El contrato es una burla para los trabajadores. No se ha negociado nada fuera de la ley, lo único que se ha hecho es copiar y pegar en un contrato colectivo lo que ya se tenía por ley, no hay beneficios reales para la clase trabajadora. En el contrato no contempla el escalafón, que contempla la revisión salarial cada dos años. Hay otros sectores con más beneficios, como los empleados del ISSS o del CNR", declaró el representante sindical.

Quinteros agrega que hubo varias cláusulas que implicaban mejoras para los empleados judiciales que al final fueron desechadas y dice que SINEJUS y SITTOJ le pusieron las cosas muy fáciles a la CSJ.

Según el presupuesto que ejecutó la CSJ en 2018, el grueso de sus empleados, un total de 3,311, ganaban entre $1,000 y $1,200 y poco más de 2,000 de sus empleados ejercían labores administrativas.

La idea de un contrato colectivo es establecer las condiciones mínimas para que los empleados realicen su trabajo. Lo que ahí se establece se puede mejorar, pero ya no empeorar o quitar.

"No nos damos del todo por satisfechos, pero en vista de que no teníamos un contrato colectivo, sino que todo dependía de la voluntad de las partes, decidimos proteger las prestaciones de los compañeros. El aumento salarial no se pudo negociar porque nos salíamos del 6 % constitucional que le corresponder a la Corte como presupuesto, pero no damos por cerrado ese tema", declaró Roswal Solórzano, representante del SITTOJ.

¿Austeridad?

El nuevo contrato colectivo recibió 15 votos a favor de 15 votos posibles cuando pasó por la Corte Plena. La magistrada Doris Luz Rivas, quien participó en la comisión de revisión del contrato, dijo que el contrato fue ampliamente analizado por meses y que al final se tomó una decisión con base en la factibilidad financiera de la Corte.

"Buscamos no afectar el presupuesto de la Corte y beneficiar los derechos de los trabajadores. Se revisó cláusula por cláusula con base en la capacidad que teníamos y lo que se aprobó ($11.5 millones) se puede sostener. Por hoy es bien difícil hacer aumentos de salarios, no es algo que se pueda hacer antojadizamente", explicó la magistrada.

En julio de 2017 una resolución de la Sala de lo Constitucional de la CSJ ordenó a los tres Órganos del Estado que evitaran el despilfarro y procuraran la austeridad, con medidas como no contratar nuevos seguros médicos, no crear nuevas plazas y evitar la erogación innecesaria de bonos a empleados.

Rivas dice que el contrato colectivo aprobado va en la lógica de la austeridad, pero que en el futuro tendrán que hacer análisis.

La CSJ tuvo un incremento de $9.4 millones en su presupuesto para 2018, año en el que se aprobó un fondo de $274,580,150. Y para 2019 el incremento fue de otros $11 millones respecto al del año pasado.