Corte Suprema de Justicia aún sin discutir pedido de extradición de Funes y su familia

El pedido de extradición del expresidente de la república Mauricio Funes, acusado de un millonario desvío de fondos públicos, que envió el juez Quinto de Instrucción de San Salvador a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no es tema de discusión entre los magistrados.

La presidenta de la Sala de lo Penal de la CSJ, Doris Luz Rivas, le dijo a LA PRENSA GRÁFICA que aún no conoce el detalle de la petición que envió el juez Sidney Blanco contra Funes y su familia, quienes gozan de asilo en Nicaragua desde septiembre de 2016. "Aún no conozco el contenido de la petición, me he dado cuenta por los medios de comunicación", dijo.

Rivas agregó que era posible que en la sesión de Corte Plena de este día conocieran la correspondencia que había llegado del juzgado sobre el caso.

Sin embargo, una fuente de la CSJ le confirmó ayer por la tarde a este periódico que el tema no fue incluido en la agenda para hoy.

El juez Blanco le remitió a la CSJ el 28 de septiembre pasado la petición de "detención y extradición" del expresidente Funes, sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Cañas, y de su actual compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza.

Funes y su familia recibieron el 2 de septiembre de 2016 un asilo político por parte del Gobierno de Nicaragua. Las autoridades del vecino país accedieron a la petición del mandatario, quien dijo que solicitaba el apoyo por considerar que corren peligro en caso de regresar a El Salvador.

Funes se declaró perseguido político desde que la Fiscalía General de la República (FGR) allanó su vivienda en busca de indicios por un supuesto blanqueo de $351,035,400.49 de fondos públicos. Según la acusación que la FGR presentó formalmente en junio pasado en los tribunales, el exmandatario creó una estructura de extracción y lavado de dinero del Estado por medio de los gastos reservados de la Presidencia para utilizarlos en bienes de lujo.

La Fiscalía dice que Funes se asoció con unas 32 personas para cometer el delito, entre familiares, amigos y exfuncionarios.

El magistrado de la Sala de lo Civil Óscar Alberto López Jerez dijo que no ve ningún problema en que Corte Plena conozca el caso, a pesar de no estar completa: "Yo creo que hay que conocer la extradición de Funes. Yo no tengo ningún problema; creo que es algo que tiene que resolverse pronto", señaló.

Rivas, sin embargo, dijo que se trata de una decisión que deben tomar como institución y no a título personal, por lo que deben esperar.

"Técnicamente sí se puede conocer sobre esa petición de extradición, pero es una opinión de los 11 para tomar la decisión", dijo la presidenta de la Sala de lo Penal.

El magistrado López Jerez coincidió en que puede haber algún magistrado que solicite esperar a que la Asamblea Legislativa elija a los miembros que faltan para discutir el tema: "Habría que ver si algún magistrado propone conocer sobre ese tema hasta cuando estemos completos".

Agregó que el argumento para esperar a integrar Corte Plena completa es que con solo nueve miembros se reduce " la posibilidad de poder resolver" los casos.