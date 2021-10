Corte Suprema de Justicia contradice a Fiscalía en acusación contra exministro del FMLN

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), dominada por magistrados impuestos por el oficialismo, resolvió que no existen indicios de enriquecimiento en el patrimonio de José Manuel Melgar Henríquez, exministro de Justicia y Seguridad durante la primera gestión del FMLN.

La resolución de la Corte Plena contradice una de las acusaciones de la Fiscalía dirigida por el impuesto Rodolfo Delgado, que señaló a Melgar y a otros nueve exfuncionarios del FMLN de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El acta número 79 de la sesión celebrada el 28 de septiembre, reseña que el jefe de la Sección de Probidad de la CSJ, Carlos Pineda, solicitó que "se declare que no existe indicios de enriquecimiento ilícito por parte del señor José Manuel Melgar Henríquez".

El documento no ofrece mayores detalles sobre la discusión y consigna que la magistrada impuesta, Elsy Dueñas, presidenta en funciones de la Corte, sometió a votación el proyecto. Este se aprobó con 10 votos.

La operación "Desfalco", como la FGR denominó al operativo en el que incriminó a Melgar y otros nueve exfuncionarios del FMLN, fue ampliamente publicitada por la administración de Nayib Bukele, destacando la captura de los exministros Violeta Menjívar, Carlos Cáceres, Calixto Mejía, y de los ex viceministros Hugo Flores y Erlinda Hándal.

Según la acusación, Melgar devengó $98,278.23 mientras fue ministro y obtuvo sobresueldos por $150,000, mientras que el monto sin justificación ascendía a $115,142.47.

Para la CSJ, sin embargo, el patrimonio de Melgar no tiene reparos. Como tampoco lo tienen los patrimonios de Erik Milla Bonilla, diputado de la Asamblea Legislativa en el período 2009-2012; y de Álvaro Henry Campos Solórzano, el viceministro de Justicia y Seguridad Pública que acompañó a Melgar en 2009-2012.

Para Wilson Sandoval, coordinador de la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador (ALAC), hay una incongruencia entre lo que estaría buscando la FGR y la Sección de Probidad. Además, consideró curioso que en la resolución "no dejen fundamento de la decisión y no dejen claro que no hay incremento patrimonial, como sí lo hacen en el caso de (Erik Milla) Bonilla", señaló.

El experto en transparencia explicó que en el acta no se describe a detalle las conclusiones y el fundamento para determinar la inexistencia de enriquecimiento ilícito en el caso de Melgar y Campos. En contraste, sobre Bonilla, el documento establece que "los ingresos reportados corresponde a lo devengado en la Asamblea Legislativa, no hay compra de inmuebles".

Para Sandoval, el fallo de la Corte implica que lo determinado por la Fiscalía no tiene fundamento. "Si la Corte está diciendo que no hay enriquecimiento, ¿de dónde saca el fiscal (general, Rodolfo Delgado) que hay enriquecimiento? ¿A quién se le cree en esta situación?", cuestionó Sandoval.