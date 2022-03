Corte Suprema de Justicia investiga a sindicalista por "conductas ilícitas"

Con nueve votos de magistrados, Corte Plena aprobó iniciar una investigación en contra de Rubén Stanley Quinteros, colaborador de oficina y sindicalista, por posibles "conductas inadecuadas e ilícitas", por haber responsabilizado ante los medios de comunicación a la Corte Plena por un caso de fosas clandestinas.

En el acta del 10 de febrero de Corte Plena quedó evidenciado cómo el magistrado Alex Marroquín solicitó que la Dirección de Talento Humano Institucional inicie una investigación para Quinteros, quien es el representante del Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales (SEJES). Marroquín justificó la propuesta diciendo que se investigaran las conductas del sindicalista, para determinar si las acciones y comentarios que hizo forman parte del "legítimo derecho de libertad de expresión o ha incurrido en conductas inadecuadas que generan inestabilidad en este Órgano Judicial" aclaró.

Sobre estas conductas quien argumentó fue el magistrado impuesto, Luis Suárez Magaña diciendo que fue por la noticia "recién publicada por el sindicalista Stanley Quinteros que según titular señala que responsabiliza a Corte Plena por caso de fosas clandestinas, ello configura acusación seria que raya con actividad delictiva", señaló.

Por su parte, el magistrado José Pérez, dijo que Quinteros excedió su libertad sindical, libertad de expresión pública, ya que efectúa "atribuciones delictivas a Corte Plena o de negligencia que implican consecuencias patrimoniales o de otra naturaleza, por lo que solicita que en la votación se individualicen las conductas que ha expuesto públicamente", aseguró.

Luego de informar el presidente impuesto Óscar López Jerez que se abstendría de votar, ya que es parte de "la noticia vertida", nueve magistrados votaron para que Talento Humano iniciara la investigación contra el sindicalista.

Quinteros que también fue el que anunció el 9 de febrero parte de lo sucedido en Corte Plena un día antes, donde denunció que a presidencia de la Corte se le habían quitado atribuciones y que habían realizado más de 15 nombramientos, manifestó que esta investigación que se está realizando es irregular. Denunció además, que dicha investigación en su contra es porque él ha informado ante los medios de comunicación sobre los problemas internos que están ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia.

"Soy claro en sostener mis declaraciones hechas a los medios, yo no les estoy responsabilizando de los muertos de las fosas, aunque ellos así lo hacen ver. Yo he dicho que no dan la información teniendo las facultades de instruir al Instituto de Medicina Legal, que revele la información de todos los cuerpos que han encontrado en las diferentes fosas", aseguró.

El sindicalista informó que sabe de dicha investigación que sería administrativa porque una fuente le informó, ya que él en ningún momento fue notificado. Aseguró que también quieren investigarlo penalmente, pero que hasta el momento no ha avanzado a instancia fiscal.

LA PRENSA GRÁFICA pidió declaraciones sobre el tema al magistrado Marroquín pero no quiso brindarlas.