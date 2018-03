Corte Suprema en busca de nuevo oficial de Información

Lee también

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició el proceso de elección del nuevo oficial de Información del Órgano Judicial. La institución ya publicó la convocatoria interna para las personas interesadas en ser nombradas en el cargo.Uno de los requisitos establecidos en la publicación es que el aspirante sea “de reconocida honorabilidad”. La magistrada presidenta de la Sala de lo Penal, Doris Luz Rivas, informó que las máximas autoridades de la Corte han solicitado un informe sobre el trabajo de Fernando Avelar al frente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Corte, pero que de momento no se ha conocido abiertamente de alguna inconformidad con su gestión.“Lo que pasa es que él fue nombrado como interino y por eso es que ahora se abrió el proceso... Entiendo que no ha habido problema alguno”, declaró la magistrada.Avelar fue amparado por la Sala de lo Constitucional en 2013, luego de que el entonces magistrado presidente de la CSJ, Salomón Padilla, lo destituyó en diciembre de 2012.El magistrado, Florentín Meléndez, aseguró que Avelar podría participar para ser evaluado en la presente convocatoria. Según Meléndez, esta nueva contratación obedece al proceso de modernización de la CSJ, con la cual se busca superar los interinatos en las jefaturas. La Corte aún no ha decidido quién será el director de Medicina Legal y mantiene en ese cargo a un funcionario interino.La presidenta de la Sala de lo Penal dijo que es necesario descentralizar algunas funciones administrativas que saturan el trabajo de la Corte. Algo que considera necesario para cumplir con los compromisos de transformación del sector justicia legados de los Acuerdos de Paz. Rivas explicó que un ejemplo en el que se podría aplicar la iniciativa es respecto al trabajo de la Sección de Probidad, la cual debería responder a otras instancias administrativas. Sin embargo, no se mueve del seno de la Corte por la “desconfianza” de algunos funcionarios.