Corte Suprema investigaría a jueces que estaban contra reforma

Enel despacho del presidente impuesto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar López Jerez, están al menos tres denuncias contra funcionarios judiciales que recientemente cuestionaron las reformas a la Ley de la Carrera Judicial.

Depende de presidente del Órgano Judicial que los casos sean enviados a la Sección de Investigación Judicial y determinar si los funcionarios son sancionados o no. LA PRENSA GRÁFICA contactó ayer a Jerez para conocer su postura y confirmó que en efecto es él quien autoriza el inicio de este tipo de procedimientos, pero dijo que aún no le habían pasado las denuncias.

Dos de estas están vinculadas a los exmagistrados Martín Rogel y Nora Montoya, que fueron denunciados por la resolución emitida contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, al retirarle la detención provisional y enviarlo al arresto domiciliario.

El secretario de la Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM), Adolfo Ramos, interpuso el 21 de septiembre ante la Dirección de Investigación Judicial una denuncia contra ellos porque supuestamente existían irregularidades en la resolución emitida el 19 de julio.

El exmagistrado de la Cámara Tercera de lo Penal, Martín Rogel, confirmó que el pasado 29 de septiembre fue notificado sobre esa denuncia en su contra y señaló que todos estos últimos acontecimientos son parte de un guión y que no le sorprende lo que pueda pasar después.

"La persona que nos denunció es el presidente de un sindicato, de Astram me parece que es, y ya sabemos de dónde viene eso", aseguró Rogel.

Agregó que la denuncia aún se encuentra en trámite y dependerá del presidente de la CSJ si es admitida o rechazada.

"Si él (López Jerez) dice que sí, se abre formalmente el proceso, que es un proceso disciplinario. Hasta donde me han notificado ya recibieron la denuncia, pero me informan de esa denuncia para que conteste. Dependerá qué diga el presidente", indicó el exmagistrado de la Cámara Tercera de lo Penal.

Una de las peticiones planteadas fue la suspensión en el cargo de los dos funcionarios denunciados. Según el magistrado, lo que buscan es la destitución. "Ahora todo es posible. Uno dice no, no creo , pero cualquier cosa puede pasar. A mí varias personas me habían dicho que me iban a quitar de San Salvador", señaló el ahora titular de la Cámara de Cojutepeque.

Otra de las denuncias que estaba en la Sección de Investigaciones era contra el exjuez de Sentencia de San Miguel Sidney Blanco. Sin embargo, al ser cesado por el decreto legislativo 144, esta ya no tendría validez. Él fue denunciado por manifestarse en contra de la Ley de la Carrera Judicial. La denuncia la interpuso el juez Ricardo Torres Arieta.

El ex magistrado de la Sala de lo Constitucional le restó importancia a esos señalamientos y dijo que esa denuncia es "como prestarle atención al chambroso del pueblo", porque la persona denunciante es "irresponsable y no llega a trabajar".

Jueces o magistrados con procesos

Aunque uno de éstos ya fue cesado, en septiembre fue denunciado ante CSJ.

1. Martín Rogel

Junto a otros jueces y magistrados fue de las voces más críticas contra las reformas a la Ley de la Carrera Judicial. Ha sido denunciado en el contexto de los traslados de funcionarios judiciales.

2. N. Montoya

Jueza de carrera, ha estado en diferentes tribunales y juzgados de San Salvador. Fue denunciada junto al magistrado Martín Rogel. La CSJ aún no confirma si admitió la denuncia.

3. S. Blanco

El ex magistrado de la Sala de lo Constitucional,Sidney Blanco, en el contexto de las marchas contra la reforma, fue denunciado ante la CSJ por supuesto abandono laboral.