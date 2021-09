Corte Suprema pediría $20 millones para indemnizar a jueces

A pesar de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no tiene fondos para pagar la compensación económica de 249 jueces y magistrados de todo el país que serían destituidos por las reformas aprobadas la semana pasada por la Asamblea Legislativa, el presidente del Órgano Judicial, Óscar López Jerez, ofreció ayer que estos puedan recibir una compensación económica equivalente a 24 salarios para su retiro.

Jerez aseguró que pedirán un refuerzo presupuestario al ministerio de Hacienda cuando el decreto de reformas a la Ley de la Carrera Judicial entre en vigencia. Según datos estimados por el gerente financiero de la CSJ, el monto a solicitar sería de $20 millones para poder realizar el pago de dichos salarios.

Actualmente, las funcionarios que se retiran de la CSJ tienen un techo de 12 salarios de indemnización y Jerez ofreció duplicar esa cantidad, debido a los cuestionamientos recibidos luego de las reformas. Además, el presidente de la CSJ se desmarcó sobre los funcionarios que serán cesados.

"No tengo la intención de cesar automáticamente a todos los jueces y magistrados aunque tengan más de 60 años de edad o que tengan más 30 en el ejercicio, pero solo mi voto no cuenta (en Corte Plena)", expresó López Jerez.

En total, son 104 jueces de Paz, 103 jueces de primera instancia y 42 magistrados de Cámaras los que serán removidos de sus cargos y a los que les ofrecerían esa indemnización.

López Jerez dijo que serán los 15 magistrados de la CSJ quienes valorarán el historial de cada juez, los casos que han llevado, su edad y todo el expediente del funcionario judicial. Y según el magistrado presidente, será Corte Plena la que decidirá a quienes dejan bajo el régimen de disponibilidad, siempre y cuando el juez o magistrado así lo decidiera.

"Todos los cesados se tendrán que colocar bajo ese régimen de disponibilidad. Me encantaría que todo aquel que tuviere 60 años de edad pudiese dejarlo unos dos años bajo ese régimen y según el trabajo desempeñado que siga en ese puesto", indicó Jerez.

Los jueces aseguran que el decreto aprobado tiene varios errores de forma y de fondo y no aceptan que los llamen corruptos. Por ello pidieron ser respaldados por los 15 magistrados a través de un pronunciamiento público.

"Cuando habla sobre el régimen de disponibilidad, porque no entiendo, ¿estoy en funciones como juez o ya no? Quisiera que explicara eso para ver a qué nos atenemos. No nos vamos por corruptos, nos vamos porque nos quitan. Por eso queremos pedirles que asuman una posición correcta y que haya un pronunciamiento, se los quiero exigir a que no se nos trate mal", cuestionó Ana Leti Orellana, jueza de primera instancia de Ciudad Barrios.

López Jerez aseguró los "buenos jueces serán protegidos" y con respecto al régimen de disponibilidad propondrá que se analice caso por caso y que los que sean sustituidos, con base al decreto, se valorará el trabajo del funcionario y mantenerlo en el mismo lugar y las mismas funciones que desempeña actualmente.

También los jueces reiteraron la solicitud para que el decreto legislativo sea derogado. "No es facultad nuestra derogar el decreto. Es imposible introducirnos en una acción de pretender que la Asamblea Legislativa o Casa Presidencial haga una modificación, no es nuestra competencia a nosotros nos toca aplicar el decreto cuando entre en vigencia", manifestó López Jerez sobre esta petición.

Para este día los jueces han convocado a una nueva manifestación contra las reformas y en esta ocasión pretenden llegar hasta la Asamblea Legislativa.