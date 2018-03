Corte Suprema sigue con seguro médico de $6.1 mill

Lee también

Armando Pineda Navas, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), confirmó el domingo pasado que el Órgano Judicial ya había prorrogado los contratos sobre los seguros médicos, por lo que no podría adherirse a la política de austeridad solicitada por el Ejecutivo por la vía del recorte de dicha prestación.La magistrada Doris Luz Rivas confirmó que los contratos de seguros médicos para los jueces y magistrados, así como para el personal administrativo, fueron prorrogados para este año.En el año 2016 fue la primera vez que la Corte Suprema de Justicia incluyó al personal administrativo dentro de las personas aseguradas, pues la ley no obliga a la Corte a extenderles un seguro privado a los funcionarios con cargos administrativos.Debido a esta inclusión, el costo del seguro médico de la Corte pasó de $2.1 millones en 2015, a $6.1 millones en 2016.El año pasado la CSJ firmó tres contratos para garantizar los seguros médicos de sus empleados: uno por $387,000 para el pago de seguros médicos de los quince magistrados las salas de la Corte; otro por $1.7 millones para el seguro de jueces y magistrados de cámaras de todo el país; y un tercero por $3.9 millones para los 9,043 empleados con funciones administrativas en el Órgano Judicial.Según Rivas, esta es una prestación que forma parte de las cláusulas del contrato colectivo.“Eso se aprobó cuando se aprobó el presupuesto. Ahí se aprobó, porque es una prestación en relación con otras instituciones, que implica menos erogación y se ha mejorado porque son de cláusulas que tiene el contrato colectivo de trabajo. Se evita así que se nos esté pidiendo aumento salarial, se le da una prestación que le ayuda más al empleado, por eso es que se mantuvo la prestación”, dijo la magistrada Rivas.Datos oficiales muestran que el seguro de la CSJ en 2016 fue el segundo más caro de todas las instituciones de Estado, solo superado por los $6.7 millones erogados por la Asamblea Legislativa.LA PRENSA GRÁFICA conoció que existió una directriz administrativa en el interior de la CSJ, para prorrogar todos aquellos contratos para el año 2017, que podrían implicar un aumento en los precios, esto con el fin de mantener los costos de los servicios otorgados en 2016.Tanto el magistrado presidente como la presidenta de la Sala de lo Penal aseguraron que la CSJ estudiará la manera de adherirse al llamado de austeridad que hizo el Ejecutivo.La magistrada Rivas afirmó que a pesar de que ya hicieron un recorte presupuestario para este año, en el marco del 6 % de los ingresos corrientes que el Estado debe destinar a la Corte como lo mandata la Constitución, el Órgano Judicial intentará establecer prioridades en sus gastos para ver de qué manera les es posible ahorrar.“Tendríamos que verlo, va a depender de cómo van funcionando los ingresos del Estado... hay cosas que son difíciles como decir que no y habrá otras en las que hay que hablar de prioridades”, dijo la magistrada.