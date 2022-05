Corte Suprema trasladó a seis comunicadores sin justificación

En la última semana el director de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hugo Armando Rodríguez Mena, notificó a seis empleados del departamento de prensa de la institución que serían trasladados hacia otra área de la misma.

En total, cuatro de estos movimientos fueron realizados en el área de comunicaciones de la Corte, uno en el Centro Judicial Isidro Menéndez y el último en el Centro Judicial de Santa Ana. Según lo informado por las fuentes judiciales, a estas personas les pidieron que "buscaran otra dependencia", siempre dentro de la institución.

Sin embargo, ellos comentan que estos movimientos fueron injustificados. Uno de los trasladados relató que el pasado miércoles 4 de mayo recibió una llamada del departamento de talento humano de la Corte, en la cual le informaron que por decisión del director Mena iba a ser enviado hacia otro lugar diferente a prensa y que "tenía que buscar para donde irse".

"Yo decidí decirles que iba a renunciar. El siguiente día fui a talento humano para pedir el documento de mi traslado y me dijeron que no me lo podían dar, pero ya iba preparado para esa respuesta. Después me pusieron dificultades para presentar mi renuncia , al punto que el bachiller Hugo Mena dijo que no me dieran la firma para nada", mencionó.

La fuente aseguró que la situación empezó a deteriorarse desde hace algunos meses. Señaló que el director de comunicaciones ya le había advertido que "no lo querían en el Isidro (la sede central de los juzgados)" debido a que "tenía mucha amistad con los periodistas".

El periodista manifestó que todo inició desde la cobertura del caso en el que fueron procesados una estructura del Barrio 18 que operaba en los alrededores del Parque Libertad.

Además, el director de comunicaciones de la Corte le señaló en una ocasión por "el punto de amistad" que el empleado de prensa tenía con algunos jueces. A lo que le respondió que "sabía que le era incómodo por tener mucha información de cosas que a otros no les convenía", manifestó la fuente.

Hugo Mena fue nombrado al frente de la dirección de comunicaciones de la CSJ en febrero de 2022, cuando un grupo de magistrados promovieron quitarle poder de decisión al presidente impuesto del Órgano Judicial, Óscar López Jerez.

Se intentó conocer la versión de Mena pero no respondió los mensajes enviados por este medio de comunicación.