Corte autoriza extradición de salvadoreño requerido por EUA por secuestro e intento de asesinato

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitieron el pasado 1 de febrero una resolución autorizando la extradición del ciudadano salvadoreño Luis Majano Calderón quién es requerido por Estados Unidos por los delitos de secuestro agravado e intento de asesinato.

Según la resolución Majano habría cometido los delitos el 4 de julio de 1991 en contra de su novia en ese entonces en la ciudad de Houston, Texas. El hecho se habría suscitado luego que la víctima lo dejara debido a que Majano era muy celoso, por lo que este la habría sacado a la fuerza de su trabajo y llevado en un vehículo hacia Galveston. La mujer habría intentado escaparse del automotor pero fue alcanzada por el hombre que la hirió y la dejó tirada en la carretera, hasta que fue encontrada por una persona que dio aviso a las autoridades.

Según se detalla en la resolución, con base al Código Penal de El Salvador los delitos por los que el país norteamericano quiere juzgar a Majano ya prescribieron y ya no procede realizar un juicio.

"En el caso en comento, el último acto de ejecución se consumó el 4 de julio de 1991, tanto para el delito consumado como para el tentado, transcurriendo 30 años, 6 meses y 28 días desde la comisión de los delitos imputados, por lo que opera la aplicación de la prescripción de la acción penal y en consecuencia se configura la improcedencia de la realización de un juicio doméstico, ya que los ilícitos han prescrito en la legislación aplicable al caso que nos ocupa.", dice la resolución.

Sin embargo, estos no han prescrito para la legislación estadounidense por lo que la extradición del salvadoreño fue avalada.

En la resolución los magistrados indican que en caso se le aplique una pena de cadena perpetua, Majano tendrá el derecho de interponer una apelación y controvertir su sentencia mediante un procedimiento de habeas corpus con el que podrá solicitar el beneficio de libertad condicional, una conmutación de una sentencia menor o una petición de perdón.

"Por ello, se accederá a la petición de entrega en Extradición del reclamado con el fin de procurar entre los Estados el combate a la impunidad de delitos graves, (para el caso: Secuestro Agravado y Asesinato Imperfecto) ya que de no ser así, las infracciones jurídicas en caso de ser comprobadas quedarían sin la sanción respectiva, debido a que como ya se expuso en los párrafos anteriores, los delitos cometidos por el señor LMC o LCM ya prescribieron, siendo improcedentela formulación de la causa penal, debido al transcurso del tiempo sin el ejercicio de la persecución penal, en lo que corresponde a la normativa penal interna", agregan.

Para este proceso la Corte ha designado al Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador para que realice diligencias y gestiones con las instituciones nacionales y estadounidenses para fijar la fecha y hora para la entrega del acusado.

La aprobación de esta extradición abre el debate nuevamente de la negativa de la CSJ de aprobar la extradición de Eliú Melgar Díaz, alias "Blue", un cabecilla de la Mara Salvatrucha que enfrenta una acusación por delitos relacionados con terrorismo y a otros 14 cabecillas históricos de la Mara Salvatrucha.

Los magistrados tienen hasta septiembre de este año para definir si avalan la extradición de "Blue" de quien Estados Unidos ha insistido se debe cumplir con el tratado para que sea juzgado.

"El Gobierno de El Salvador no está dando ninguna señal de tener interés en nuestra relación, ¿se puede pensar que alguien tiene interés cuando está enviando señales de ataque?; de nuestra parte seguimos tratando de hacer todo para mejorar la relación", dijo Jean Manes, ex encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en el país, haciendo referencia a que el gobierno de Bukele no tiene la dispocisión de cumplir con el tratado de extradición.

"Blue" se convirtió en mayo de 2020 en el primer pandillero salvadoreño acusado en EUA por terrorismo.

La decisión que la Corte Suprema de Justicia tome este año sobre "Blue" afectará también la posible extradición de esos 14 cabecillas históricos de la Mara Salvatrucha, quienes están acusados de utilizar a los miembros de la pandilla en los Estados Unidos para cometer "tráfico de drogas y extorsión para recaudar fondos en apoyo de las actividades terroristas de la MS-13".